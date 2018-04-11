未來72小時恐有敘利亞空襲 歐洲航管機構示警：小心飛安

2018年04月11日 11:53 中時 江靜玲

負責協調歐洲航空管制的機構「歐洲管制」（Eurocontrol）10日發出警告，呼籲航空公司在地中海東部地區謹慎行事，因為未來72小時內美國和其盟邦可能對敘利亞發動空襲。

Eurocontrol表示，地對空導彈或巡航導彈可能在這段時間內發射，造成無線電導航設備間歇性中斷。

美國總統川普和西方盟國正密切討論對敘利亞可能採取的軍事行動，以懲罰敘利亞總統阿薩德對反抗軍城鎮疑似發動化武襲擊。

川普總統10日取消本周五的拉丁美洲訪問，專注處理回應敘利亞化武攻擊事件；國防部長馬提斯隨後也突然取消所有旅行行程，留在華府。白宮的總統行程顯示，川普11日將與共和黨國會領袖在白宮晚餐，預料也應與敘利亞事件相關。

川普與法國總統馬克宏和英國首相梅伊保持密切聯繫。馬克宏10日說，「未來幾天」將做出決定；英國國會則敦促梅伊與美國並肩行事。

此前，川普警告，一旦敘利亞化武襲擊事件責任確定後，會迅速作出有力回應。

凡此種種是否意味美國可能在敘利亞採取長期軍事行動？或者美國只準備採取「一次性的」空襲？白宮官員拒絕說明。

2017年4月，美國曾對敘利亞阿薩德政權的一個空軍基地發射了59枚戰斧巡航導彈，報復當時發生的一次化武襲擊。

不過，這次的情況與前次不盡相同，俄羅斯已警告若阿薩德軍政府遭到襲擊，將進行報復。

(中時)