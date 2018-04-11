綠營4大咖承諾！民進黨成台灣最大詐騙集團

民進黨黨主席、總統蔡英文。（資料照，張鎧乙攝）

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中時電子報

社團「鳳凰花護民主市政監督聯盟」在臉書直接點名，民進黨成台灣最大詐騙集團！原因是綠營4大咖曾做出承諾，如今看來，卻各自打臉。

● 2008年謝長廷說敗選退出政壇，現卻當駐日代表

當時民進黨總統參選人謝長廷表示，總統大選如果敗選「由我負完全責任，不推責任，大選失敗就退出政壇。」另外，謝幕僚當時強調，未來謝總部設定基調是要與人民對話，「不會讓人民看到過去民進黨讓人厭惡的作法。」

● 2010年蘇貞昌發誓不選第3次，現卻要選新北市長

當時已擔任過2次台北縣長的蘇貞昌表示「美國華盛頓總統，可選第三任而不選，抗拒誘惑，樹立典範，是民主精髓，自己不敢違逆、不願破壞，若有天我有更大能力，會更努力回饋台北縣民頭家，但我不會選第三次」。

● 2014年賴清德承諾做滿4年市長，現卻當行政院長

當時還是台南市長的賴清德，在主持「台南上海觀光醫療推介會」記者會，受訪時明確表示，他如果連任台南市長的話，會做滿4年任期。但2017前因總統蔡英文任命行政院長，而提前卸任市長。

● 2016年陳菊說會做滿市長任期，現卻要當府秘書長

陳菊一直被視為轉入中央的人選，但陳菊表示會把高雄市長的任期給做滿，總統府跟行政院都不會是她的下一個去處，還要大家「拜託，別再幫我找工作了」。今天總統宣布總統府秘書長由高雄市長陳菊出任。

(中時電子報)

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文章來源：臉書

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