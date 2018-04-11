《全台最速報》古都9廟烙ABC 英語導覽７月上路

2018年04月11日 11:51 中時電子報 綜合報導

◎古都９廟烙ABC 英語導覽７月上路

台南廟宇林立，吸引外國觀光客走進廟宇參拜，台南市政府第二官方語言專案辦公室繼去年與民政局試辦「英語友善寺廟」，協助9間廟宇設置雙語資訊，今年進一步邀外籍人士以外國人角度撰寫導覽解說，量身為廟宇打造導覽內容，7月正式上線。

◎虎科大校園徵才 月薪最高上看70K

畢業季即將到來，虎尾科技大學與虎尾就業中心等單位11日共同舉辦「2018虎虎生風實習就業博覽會」，邀請近百家廠商設攤徵才，提供超過3000項職缺，祭出平均月薪30K、最高上看70K，吸引許多畢業生及在校生前來尋寶。

◎斷電線成絕命終結站 女騎士慘摔肝破裂命危

台中一名網友在臉書社團《我愛大甲2》發文指出，大安溪北堤西路「鳥自行車步道」有電纜線橫跨自行車道，妻小3人騎車經過，不慎勾到電纜，從自行車道摔落車道，大人右邊肩膀斷裂肝臟破裂出血命危，2名孩子也因擦傷送醫縫針。

◎文狀元選拔複賽 622考生振筆疾書

苗栗縣文狀元選拔複賽11日在苗栗文華國小活動中心舉行，上午場次為國小5、6年級組有300人，下午場次為國中7、8年級有322人，共計622人參賽，各精挑細選10冊優良讀物鼓勵閱讀，再隨機抽題現場寫作，學生題目揭曉後紛紛埋首揮灑，已成為一大年度盛會。

(中時電子報)