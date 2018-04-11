不能再只有臭豆腐 呂秀蓮：打造台北成21世紀天龍國

2018年04月11日 12:14 中時 朱真楷 ／台北報導 ／台北報導

表態參選台北市長的前副總統呂秀蓮，將號召民眾攀登北市七星山的金字塔遺址。呂秀蓮說，很多人說這跟選市長有何關係？當然有關係，因為她一心一意想選北市長，就是把台北打造成不一樣的「21世紀天龍國」，要深度發現台灣、改造台灣，不能老是讓台灣在國際的印象只有蚵仔煎、臭豆腐，而是要跟世界接軌，發現台灣跟世界不一樣的地方。

積極爭取代表民進黨參選台北市長的呂秀蓮，日前徒步前進位在七星山的金字塔遺址。她說，「那時候我就在想，如果我無法爬上去，無法探索到金字塔，我可能會宣布不選台北市長，但是I made it，所以我會選到底！」

由於不少人不解號召群眾尋找金字塔，與選台北市長有何關聯，呂秀蓮剛剛召開記者會號召群眾參與活動時就主動說，很多人會說這跟選市長有甚麼關係？「有關係，我一心一意想選台北市長，就是把台北市打造成不一樣的21世紀天龍國，要深度發現台灣、改造台灣，如果老是讓外國人來到華西街、夜市吃蚵仔煎、臭豆腐，這樣的觀光是非常淺碟的。」

呂秀蓮說，七星山上的金字塔，是冰河時期的台灣遺跡，是非常珍貴的的歷史，如果她當選北市長，就會連結基隆、宜蘭、花東，整個貫串起來，讓世界知道，台灣曾經是太陽帝國的一份子，雖然這有待考古學家考證，但至少她已經有這樣的想法。

呂秀蓮說，4月28日她將號召民眾，一起上七星山探索台灣的金字塔，只要有興趣的人，無論是星象學家、考古學家、研究外星人的人都可以來。當然，希望他自己要斟酌自己的體力狀況，在山上去回大約要5個半小時。

呂秀蓮說，只要參與這項活動，都會贈送斗笠一頂，這可以遮陽、保護頭部，但也記得一定要穿上護膝、運動鞋、登山鞋，活動不收何費用，4/13之前都接受報名，有興趣者可上網搜尋「428千人探索萬年金字塔」。

(中時)