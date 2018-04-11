張鏡湖登報出示證據　控尹衍樑、李傳洪圖謀文化校產

2018年04月11日 12:17 中時電子報 戴安瑋

文化大學董事長張鏡湖今首度登報，再次控訴尹衍樑等人謀圖文化校產。翻攝媒體

繼控訴尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏4位文化大學董事操弄校長遴選，意圖掌控學校、掏空校產後，文化大學董事長張鏡湖今首度登報再次控訴，表示袁興夏主導校長遴選舞弊、張冠群與親信游慧茹不擇手段就是要讓游慧茹的先生盧希鵬當選校長，就是有意掩蓋張等人掏空事實，他並要求尹衍樑、李傳洪辭去董事以自清。

張鏡湖表示，尹、李是他請來做董事，輔助正派辦校，不是請來圖謀校產，及結黨罷免害他的，倘若尹、李兩位沒有圖謀文化大學校產，請兩位立即辭去董事以示自清，尹、李兩人辭職後，他將登報及上門道歉，如未辭職表示兩位有圖謀侵吞校產之嫌。

文化大學校長遴選引發爭議後，董事長張鏡湖3日召開記者會，控訴文化大學遭尹衍樑、李傳洪、張冠群及袁興夏4位董事操弄校長遴選，意圖掌控學校，今登報指尹衍樑、李傳洪有掏空校產之嫌，並做了以上表示。

張鏡湖今出示了校長遴選時11位委員評分表格，指袁興夏主導校長遴選舞弊。他說，11位委員中，包括袁興夏等，計有5位給盧希鵬100分滿分，但這5位委員均給其他3位候選人60分，並且藏匿評分表，拒絕給他看評分表，直到檢察官扣押評分表後，他才知道如此荒唐的評分，為什麼袁興夏不讓他看評分表?遠明顯為作弊的元凶，為掩飾作弊行為。

他同時也首度出示士林地院3月14日發出的執行命令，內容明確指出，「在本案確定終結前，禁止執行遴選校長決議」。他要求停止執行校長遴選，是於法有據的。

張鏡湖更說，文化大學董事張冠群掏空校產6億元，掏空事實現正由檢調調查中，而張的親信部屬游慧茹，正是這次校長候選人盧希鵬的太太，這次不擇手段讓盧當選校長，就是有意掩蓋張冠群等人空事實。

(中時電子報)