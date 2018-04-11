綠議員初選 王世堅驚險過關 黃向羣意外落馬

2018年04月11日 12:19 中時 陳燕珩

民進黨本周進行台北市議員初選民調，中山大同區現任議員王世堅、梁文傑、黃向群和顏若芳尋求連任，與新秀陳怡君形成5搶4局面，今中午民調結果出爐，陳怡君高居第2名，僅次於梁文傑，確定獲得民進黨年底提名，現任議員黃向群則意外落馬，大選前提前出局。

中山大同區本屆雖非一級戰區，但陳怡君來勢洶洶，作為在地保安里長張賦脈之女，地方實力不容小覷，還有前議員簡余晏大力相挺，讓老將擔憂不已，高喊選情告急，紛紛請來大咖助陣，就怕提前落馬。

梁文傑上屆在中山大同區拿下最高票，這次初選也不敢大意，請來高雄市長陳菊拍廣告，「花媽」還專程北上陪他掃街，連與梁結識已久的桃園市長鄭文燦也前來助選；黃向羣則獲「天王」蘇貞昌支持，還有立委吳秉叡陪同掃街；顏若芳則有立委王定宇助陣；王世堅則靠自己，未請大咖站台。

除了中正萬華區，中山大同也有「雙姝對決」，顏若芳曾是簡余晏擔任議員時的辦公室主任，上屆成功接棒挺進議會，如今卻傳出「師徒決裂」，這次初選簡不甩顏，反倒大力輔選新人陳怡君，不僅合照掛上看板，還勤跑基層陪陳掃街拜票，讓兩人對決格外受關注。

今民調結果出爐，雙姝都順利挺進大選，梁文傑以0.2560成績穩居首位，陳怡君0.2081居次，顏若芳0.2048排名第3，王世堅0.1826也在安全範圍內，黃向羣僅0.1485，排名最後，確定無法獲得民進黨提名。

黃向羣出身政治世家，父親是前立法委員及國策顧問黃天福，母親是前北市議員及立委藍美津，伯父則是前民進黨主席黃信介。黃向群過去就曾在議員初選失利，2007年終於獲得黨內提名，並順利當選議員， 2010年參選議員落選，上屆成功選上，不料這屆又在初選落馬。

(中時)