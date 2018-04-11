促全球唯一「流感預報站」 施振榮曝原因

2018年04月11日 12:24 中時 陳志祥

宏碁榮譽董事長施振榮為了怕流感而不能與孫子吃飯，促成宏碁與疾管署合作、開發「流感預報站」，運用人工智慧（AI）技術與健保大數據分析，精準掌握疫情，讓民眾便利查詢所在地區未來4周流感疫情動態，提早作好防護與應變準備。

衛福部長陳時中與施振榮今（11）日共同舉行啟動「流感預報站」儀式，這套系統主要是運用疾管署的類流感監測系統資料、健保資料庫、氣象資料與行政區人口分布資料，以人工智慧的機器學習技術，建立視覺化且即時的疫情推估模型。

這些模型可以預測全國各縣市未來4周流感疫情趨勢及門、急診就診人數，不僅提供各地衛生局與醫療院所做為在地防疫決策、疫情應變與就醫分流參考，也可以做為民眾提早準備自我防護措施。

有8個孫子的施振榮表示，這對全民防疫有很大的幫忙，他的孫女上學都很擔心班上小朋友有流感，有時候突然現發全班不用上課，所以防疫很重要。而他每次碰到流感時，想要請孫子吃飯，他們都不出席，害怕被傳染。

施振榮思考如何讓AI用在防疫，他指出，流感預報防疫系統可以讓家長、學校提前做好預防，不僅能夠保護自己、也保護到大環境，他認為，流感也算空污，人們的健康與空污有關，他相信這套系統可以成為全球的典範！

衛福部長陳時中指出，這個合作案只是第1步！未來還有發展空間，因而AI會愈來愈聰明，先把基本模式做出來，可以創造更多「不可能化為可能」，這套系統的下一步開發應是腸病毒的監測。

流感預報站內也提供全國流感人數和疫情現況分析的地理資訊視覺化面板，民眾可與疫情預測資訊對照參考，提早為預防流感做好準備。民眾與醫療衛生單位可直接連結至網站，透過淺顯易懂的圖示與操作，掌握未來流感疫情動態。

(中時)