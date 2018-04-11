犯保協會20周年大會 陳建仁感性致詞

2018年04月11日 12:39 中時 陳志賢

財團法人犯罪被害人保護協會，成立迄今已20年，今(11)日將舉辦「馨手相攜‧榮耀雙十」成立20周年大會，副總統陳建仁、法務部長邱太三將頒獎表揚有功團體及個人。陳建仁致詞時說，他的子女中有從事哀傷輔導及助人工作者，所以他知道助人的工作非常不容易，勉勵每1位從事被害人保護工作的人共勉，只要堅持下去、永不放棄，必能精誠所至，金石為開。

陳建仁表示，犯罪被害人保護協會創會即將邁入20周年，已累計服務3萬6118件犯罪被害案件，服務100萬1324人次，陪伴許多犯罪被害人走過人生低谷，邁向馨生。

陳建仁感性說，他的子女中有從事哀傷輔導及助人工作者，所以他知道助人的工作非常不容易，要有無限的耐心、愛心與智慧，才能帶給受助者光明與希望。

陳並勉勵每1位從事被害人保護工作的人共勉，只要堅持下去、永不放棄，必能精誠所至，金石為開，也就能為被害人創造無限的希望，企盼所有的被害人及保護工作者，好好把握每一個時刻，共同為社會的安樂、穩定與和諧而繼續努力。

會中頒發10名推展犯罪被害人保護工作有功人士及團體，包含財團法人永瑞慈善事業基金會、台北市同慶扶輪社、同德扶輪社、富宇建設、財團法人慈暉文教基金會、陳秋郎、劉明泰、陳金華、廖明山及洪英正。

另頒發專業服務人員，包含律師楊敏宏、吳碧娟、何紫瀅、楊水柱、臨床心理師葉金源、羅秋怡、諮商心理師何冠瑩、洪雅鳳、藍秀宏及物理治療師李郡鳳。

(中時)