驚！高齡化「骨鬆人口」大增　一旦骨折有8成失能

2018年04月11日 12:46 中時 倪浩倫

中華民國骨質疏鬆症學會導入骨折聯合照護服務FLS，大幅提升患者服藥順從性。（倪浩倫攝）

我國今年將邁入高齡社會，也讓屬於老人病的「骨鬆」日益嚴重，統計顯示，我國一年約有2萬人因骨鬆引發骨折，進而住院動手術，高達2成患者術後1年內死亡，更有8成患者，術後1年生活仍無法自理。醫師提醒，民眾應從年輕開始存骨本，多做負重運動，飲食少油少鹽少糖，多吃蛋白質、鈣、維他命D。

我國50歲以上民眾，平均每5人就有1人骨質疏鬆。中華民國骨質疏鬆症學會秘書長陳崇桓說，骨鬆是引發骨折的一大主因，包括會引發劇痛的髖部骨折，以及慢慢擠壓的脊椎體壓迫性骨折，後者因疼痛感低，常要到很嚴重，或因其他疾病照X光時才會發現。

陳崇桓表示，骨鬆導致的骨折為老人病，在高齡化嚴重的台灣，每年有約2萬人因此住院動手術，發生率高達亞洲第一。中華民國骨質疏鬆症學會理事長林高田說，骨鬆易引發骨折，且統計顯示，手術後的一年內，患者死亡率高達2成，主因是長期臥床導致的感染，「長期臥床的患者，常因如廁不便而不敢吃太多、喝太多，進而提高罹患肺炎、泌尿道感染機率」；他進一步強調，高達8成的骨鬆骨折患者，在術後一年仍處於生活無法自理的狀況。

不同於一些心血管疾病，症狀在服藥後會立即明顯改善，骨頭屬於變化慢的組職，療效常以年為單位來計算，使得病人服藥順從性差，甚至很多人不願接受骨密度檢測，導致根本不知自己是因骨鬆而骨折，出院後未追蹤、未治療，常常很快就會再次骨折出住院，統計顯示，只有1／4患者接受骨密度檢測，1／3接受骨鬆藥物治療。

為提高患者治療順從性，中華民國骨質疏鬆症學會導入骨折聯合照護服務FLS，至今已輔導22間醫療院所加入；台大醫院竹東分院院長詹鼎正說，台大是第一個導入的醫院，個案管理師會尋找包括新住院的髖部骨折者、脊椎壓迫性骨折的老人，甚至透過報告，主動找出尚未治療的骨折患者，評估他們的骨折是否為「骨鬆」引起。

一旦確診是骨鬆引起的骨折，便會展開追蹤，包括有無回診、規律服藥、復健、飲食衛教等．追蹤時間至少1年；詹鼎正表示，經過約10年、近600人的案例發現，有接受骨折聯合照護服務，藥物使用率高達8成（傳統約3成）、骨密度檢測100％（傳統約25％）、再次跌倒率從4成降到2成，死亡率也從16％降至12％。

陳崇桓提醒，要預防骨鬆造成的骨折，便要從年輕開始存骨本做起，包括多做負重運動、跳繩跑步，飲食少油少鹽少糖，避免影響鈣的攝取，並多吃含蛋白質、鈣、維他命D的食物。

(中時)