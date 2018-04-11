陸駐英大使投書英媒談貿易戰：得道多助

2018年04月11日 12:46 旺報 林永富

中國駐英國大使劉曉明在英國《衛報》的投書文章中表示，中國不想與美國進行貿易戰，但必須自衛！還引用中國俗語：得道多助，失道寡助。貿易戰不得人心、影響極壞、不合時宜，但應該且可能被避免。貿易戰中沒有贏家。採取單邊保護主義措施的特朗普政府如果覺得自己能贏，就一定會嘗到霸權主義心態下的破壞性苦果，也會被歷史唾棄。

劉曉明說，如果貿易戰爆發，多邊貿易體系將承擔風險，而全球經濟還沒有從上次危機中完全恢復，會再次受到威脅。

文章說，川普政府把國內法凌駕於國際法之上，迫使美國的貿易夥伴做出讓步。這無異於把國際貿易秩序重新推向「弱肉強食」的叢林法則。面對這種情況，中國不得不採取果斷的應對措施。

但是，中國不會關上談判和協商的大門。他說，相反，我們將繼續深化改革、全面開放，與世界建立更緊密的經貿夥伴關係，這一基本國策不會改變。

解鈴還須繫鈴人。美國應該牢記兩國的長遠和根本利益，同時也需要牢固的國際貿易秩序和健全的世界經濟。美國解開死結的正確途徑是：停止「零和博弈」，回到談判桌上。

中國有句諺語：得道多助，失道寡助。這一理念越來越被世界各地的人們認同，這其中也包括美國的人們，他們都反對貿易保護主義。雖然現在陰雲密布，但只要國際社會攜手捍衛國際貿易規則，堅決反對貿易保護主義，相信總會有撥雲見日的時刻到來。

此前的4月6日，劉曉明就已在英國《每日電訊報》上發表題為《堅持開放合作，保護知識產權》的署名文章，批駁美國污蔑中國竊取知識產權。

(旺報)