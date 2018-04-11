寵物食品藥物安全促分會成立 致力讓台中成友善動物城市

2018年04月11日 13:07 中時 陳世宗

市府去年檢出3件不合格多數屬標示不符、重金屬超標等問題，依照法規處理。（陳世宗翻攝）

台中市寵物食品藥物安全促進會為加強把關寵物食品藥物安全，除在大雅、南屯、大里、梧棲區成立分會；11日更成立西屯分會，希望擴大落實寵物食品管理工作。市長夫人廖婉如說，期盼透過西屯分會成立喚起更多人對寵物食品藥物安全的重視，讓台中成為更友善動物的城市。

台中市寵物食品藥物安全促進會今日舉行西屯區分會揭牌儀式，由市長夫人廖婉如、市議員張立傑、農業局長王俊雄、勞工局長黃荷婷、寵物食品藥物安全促進會理事長黃淑芬等人一同揭牌。

廖婉如表示，西屯分會的成立，顯示市民對生命的尊重與文化進展程度逐漸提升，也希望能喚起大家對寵物食品藥物安全的重視，她也呼籲民眾平常就應為寵物的食安把關，期盼共同讓台中成為更友善動物的城市。

農業局長王俊雄說，公部門人力有限，有民間單位的參與，將可擴大落實動物保護工作。市府相當重視寵物食安議題，一年大約會抽驗150件；去年檢出3件不合格多數屬標示不符、重金屬超標等問題，已依照法規處理。他呼籲民眾不要買來路不明食品藥品。

台中市寵物食品藥物安全促進會西屯區分會，由黃允条擔任分會執行長。黃允条指出，未來除為食品藥物安全把關，舉凡動物保護及寵物飼主權益的相關議題；如寵物公園活動設施、寵物友善空間、動物醫院就醫權益、寵物身後事喪葬等事宜，促進會都將持續推動。

(中時)