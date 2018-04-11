陽明大學創刊《東亞科技與社會》獲頒國際獎項

《東亞科技與社會》國際期刊。（科技部提供）

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旺報
科技部常務次長鄒幼涵（右起3）與《東亞科技與社會》期刊團隊學者合影。（科技部提供）

由科技部支持，在陽明大學創刊的《東亞科技與社會》國際期刊(East Asian Science, Technology, and Society: An International Journal，簡稱EASTS)，獲國際認可頒發基礎建設獎，表彰期刊在推動科技與社會研究有卓越貢獻。這是第一個獲得該獎項的非歐美學術期刊。

《東亞科技與社會》創刊於2007年，由陽明大學人文社科學院前院長傅大為規劃創立，並以科技部名義發行，是第一份專注於探討東亞科技與社會研究的英文學術期刊。目前該刊主編為陽明大學科技與社會研究所教授郭文華。

陽明大學表示，這本跨領域，以科技的人文社會研究為主題的期刊，編輯部就坐落在陽明大學校內，象徵著陽明大學不僅在生醫研究，同時在人文社會領域也獲得國際肯定。

郭文華說，《東亞科技與社會》期刊的基地雖然在台灣，但結合了東亞以及歐美澳學者共同經營，目的是將台灣，甚至是東亞的優質研究推向世界舞台，讓歐美學者能更加瞭解東亞科技與社會的學術發展。

《東亞科技與社會》過去曾首開先例出版東南亞社會與科技專題，並以開創性手法介紹傳統醫學。近期專輯以台灣與韓國案例重新反省殖民論述，不乏對醫學典範變遷、健康教育與與戰爭醫學的專論，對於厚植醫界、學界的人文素養有很大助益。

科技與社會研究是陽明大學致力發展的特色領域，除了將通識中心升格為院級單位，並轉型為人文與社會科學院，強化原有生醫的優點與特色外，並同時發展卓越的人文及社會科學研究，提供全方位優質的高等教育。《東亞科技與社會》期刊正是結合校內科技與社會研究所學術能量，所出版的國際期刊。

基礎建設獎是由國際4S學會(Society for Social Studies of Science)所頒發，4S學會認為《東亞科技與社會》提供學界多元的社會與科技主題，同時替國際學者提供不同語言及不同角度的新視野。

郭文華教授在擔任主編前，也曾以「橋上之聲：全球醫藥法規中的台灣處遇」（The Voice on the Bridge: Taiwans Regulatory Engagement with Global Pharmaceuticals)一文獲得4S學會的David Edge最佳論文獎。對於這次主編期刊能夠獲獎，他除感謝科技部對期刊的支持，也期許期刊能提供國內人文社會研究的新境地。

(旺報)

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