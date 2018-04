陽明大學創刊《東亞科技與社會》獲頒國際獎項

2018年04月11日 12:46 旺報 李侑珊

科技部常務次長鄒幼涵(右起3)與《東亞科技與社會》期刊團隊學者合影。(科技部提供)

由科技部支持,在陽明大學創刊的《東亞科技與社會》國際期刊(East Asian Science, Technology, and Society: An International Journal,簡稱EASTS),獲國際認可頒發基礎建設獎,表彰期刊在推動科技與社會研究有卓越貢獻。這是第一個獲得該獎項的非歐美學術期刊。

《東亞科技與社會》創刊於2007年,由陽明大學人文社科學院前院長傅大為規劃創立,並以科技部名義發行,是第一份專注於探討東亞科技與社會研究的英文學術期刊。目前該刊主編為陽明大學科技與社會研究所教授郭文華。

陽明大學表示,這本跨領域,以科技的人文社會研究為主題的期刊,編輯部就坐落在陽明大學校內,象徵著陽明大學不僅在生醫研究,同時在人文社會領域也獲得國際肯定。

郭文華說,《東亞科技與社會》期刊的基地雖然在台灣,但結合了東亞以及歐美澳學者共同經營,目的是將台灣,甚至是東亞的優質研究推向世界舞台,讓歐美學者能更加瞭解東亞科技與社會的學術發展。

《東亞科技與社會》過去曾首開先例出版東南亞社會與科技專題,並以開創性手法介紹傳統醫學。近期專輯以台灣與韓國案例重新反省殖民論述,不乏對醫學典範變遷、健康教育與與戰爭醫學的專論,對於厚植醫界、學界的人文素養有很大助益。

科技與社會研究是陽明大學致力發展的特色領域,除了將通識中心升格為院級單位,並轉型為人文與社會科學院,強化原有生醫的優點與特色外,並同時發展卓越的人文及社會科學研究,提供全方位優質的高等教育。《東亞科技與社會》期刊正是結合校內科技與社會研究所學術能量,所出版的國際期刊。

基礎建設獎是由國際4S學會(Society for Social Studies of Science)所頒發,4S學會認為《東亞科技與社會》提供學界多元的社會與科技主題,同時替國際學者提供不同語言及不同角度的新視野。

郭文華教授在擔任主編前,也曾以「橋上之聲:全球醫藥法規中的台灣處遇」(The Voice on the Bridge: Taiwans Regulatory Engagement with Global Pharmaceuticals)一文獲得4S學會的David Edge最佳論文獎。對於這次主編期刊能夠獲獎,他除感謝科技部對期刊的支持,也期許期刊能提供國內人文社會研究的新境地。

