疫情擴大！虎航麻疹感染 台南接觸者增至146人

2018年04月11日 13:01 中時 曹婷婷

虎航爆發麻疹群聚感染風波，台南市衛生局指出，依據衛福部疾管署公布，截至本月9日為止國內共11例麻疹確定病例，6例境外移入病例， 5例國內感染，台南市接觸者名單目前掌握人數現在也增至146人，衛生局強調，追蹤作業不分假日持續進行追蹤，目前尚無發現麻疹疑似症狀者。

衛生局長陳怡呼籲，麻疹屬於「第二類傳染病」，傳染力極強，可經由空氣、飛沫傳染，出疹前後4天最具傳染力，為防範麻疹疫情擴大，出現疑似症狀者，請落實帶口罩、勤洗手與作好健康自主管理。

追蹤作業期間若接獲衛生局(所)通知為麻疹個案接觸者之市民朋友儘可能避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，並確實做好自主健康管理，自主健康管理時間自最後接觸日起算18天，如出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關接觸或旅遊史。

依據傳染病防治法第43條民眾應確實配合提供疫調資料，對於衛生防疫人員執行相關調查處置及健康管理監測工作亦應主動配合，不得拒絕、規避或妨礙，若出現相關疑似症狀應儘速就醫，問診時請主動告知旅遊接觸史，並且配合醫師採檢、診斷與處置。也要提醒醫療院所亦應提高警覺，針對疑似個案應依法立即通報，以利衛生單位即時採取相關防治措施。

(中時)