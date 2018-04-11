新潟賞櫻秘境 瓢湖不用人擠人

2018年04月11日 12:56 工商 張佩芬

櫻花隧道。圖：張佩芬

天鵝與野鴨一起覓食。圖：張佩芬

新發田城跡公園也遍植櫻花。圖：張佩芬

以鮭魚多部位製作的餐食。圖：張佩芬

越後姬草莓甜度很高。圖：張佩芬

每年春天的櫻花季是日本旅遊的第一大重頭戲，盛開的櫻花也伴隨著滿滿的人潮，就為了一睹櫻花風采。許多人把目標放在東京、大阪、京都等知名賞櫻名所，然而卻總是因為人擠人的盛況，而壞了賞櫻的興致。喜愛賞櫻的你，不妨搭乘遠東航空獨家直飛「桃園-新潟」航班，到日本北陸的新潟，感受櫻花的粉色魅力。

遠東航空特別推薦一處賞櫻秘境，位在新潟阿賀野市的「瓢湖」，由於湖泊形狀類似葫蘆，又稱葫蘆湖。每年10月到隔年3月這裡便會有上千隻天鵝來此過冬，甚至在11月更有高達5千隻天鵝來此休息，場面相當壯觀；進入春天後，湖邊會開滿粉色的染井吉野櫻以及鮮黃色的連翹花，到了夜晚，湖畔更會打上絢爛的燈光，為這趟賞櫻之旅增添浪漫的氛圍。四月下旬八重櫻接力上場，花期有兩周。

若是錯過花季的朋友也不要灰心，距離阿賀野市北邊的村上町屋，其古色古香的街道，彷彿穿越時空回到江戶時代的日本街頭。村上市不僅是新潟最北的商業產茶地，此外當地的鮭魚加工廠、酒廠都相當有名。最後再入住新潟知名的瀨波溫泉，一邊享受著溫泉，同時欣賞夕陽西下的美景，為新潟之旅畫下完美的句點。

如果你也厭倦了人擠人的賞櫻行程，不妨來一趟新潟的瓢湖，漫步在湖畔的同時，也欣賞天鵝優雅的姿態，在粉色櫻花的襯托下，顯得更加愜意！

新潟的農特產讓人食指大動，除了最著名的越光米，全套鮭魚餐，或是高檔的村上和牛，長寬四公分，又大又甜又多汁的的越後姬草莓，還有葡萄、梨子、水蜜桃、柿子等輪番上市。

為了帶旅客感受新潟櫻花的粉色魅力，遠東航空配合2018高雄國際旅展，特別搶先推出線上旅展活動，即日起至4月23日止，凡訂購6月9日前出發至新潟的來回機票只要台幣7,000元起(未稅)。

遠航新潟航線固定每周兩班，FE622桃園-新潟 08:30-13:00、FE621新潟-桃園14:00-16:30週一/週五兩班，四月到五月中旬每周曾兩班。遠東航空訂位專線(02)4499-567。

(工商)