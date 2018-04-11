關滿1／3就可假釋惹議 邱太三：馬英九曾放寬

2018年04月11日 12:42 中時 陳志賢

因監獄人滿為患，立委林岱樺等人提案，修改《刑法》放寬假釋門檻，將執行刑期逾2分之1者得提報假釋，放寬為3分之1，引發軒然大波。對此，法務部長邱太三11日表示，前總統馬英九擔任法務部長期間，就曾將2分之1假釋門檻改為3分之1，後來社會中累犯的犯罪情形嚴重，又改回2分之1，邱強調，這涉及刑事政策整體考量，應好好討論。

邱太三說，這些年監獄擁擠情形嚴重，影響國際觀感，蔡總統上任後積極指示，目前已規劃3所新建監獄，希望改善，接著增設獄中技藝訓練場所及工廠，讓受刑人復歸社會後能有一技之長，也能夠有一些經濟收入。

他說，目前監獄超額收容5000多人，總統及行政院長已支持新建3座監獄，除預計今年底可完工的宜蘭監獄，可增加收容1300人，預計3年後完工的八德外役監，可再增加1200名收容數、雲林二監可再增加1000多名收容數，再加上彰化看守所遷建增加的空間，總計可再增加5000多名收容數，應可緩解監獄擁擠情況。

至於放寬假釋門檻，他指出，這涉及整體刑事政策考量，包括收容人罪名、監獄擁擠狀況以及矯正配套措施等，都應再討論，當年馬英九將假釋門檻從2分之1縮短為3分之1，但當時沒評估相關配套，導致累犯犯罪情形比較嚴重，所以又改採美國的「三振條款」，相關配套應要有整體考量。

據指出，依「三振條款」規定，犯最輕本刑5年以上有期徒刑的重刑犯，出獄後若再犯5年以上重罪，將被視為特別累犯，須加重本刑2分之1，若第2次出獄再犯本刑5年以上重罪，就會被「三振」，本刑將加重1倍。

據了解，1994年間，時任法務部長的馬英九曾將假釋門檻降為刑度的3分之1，監獄囚犯人數雖下降，但社會治安不佳，1997年間法務部長廖正豪再將假釋門檻修正為刑度的2分之1。

(中時)