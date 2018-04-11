周玉蔻再爆綠民調 年輕選民支持度 蘇貞昌勝侯友宜

2018年04月11日 14:09 中時 曾薏蘋

名嘴周玉蔻昨天在臉書爆料，前行政院長蘇貞昌出線的關鍵，總差距只輸侯友宜0.1%，是在黨內勝出的關鍵，並貼出民調資料，卻遭民進黨中央澄清。周玉蔻今再度公布更詳細數字，打臉民進黨，並指這份民調顯示，蘇貞昌在年輕族群支持度，高於國民黨參選人侯友宜。

周玉蔻臉書指出，一份民調數字顯示，蘇貞昌在中間選民、年輕世代及藍營選區的支持度，都超過黨内其可能候選人，而且和對手侯友宜不相上下，使得民進黨高層決定推出王爺應戰。

附圖民調資料顯示，蘇貞昌具備凝結中間與泛藍選民的強大能力，加上年輕群族對其支持度都具備競爭力。

周玉蔻說，蘇貞昌出線的關鍵，除了總差距只輸侯友宜0.1%外，民調也顯示出「蘇王爺在新北版圖仍有一片天」。從細部分析而言，蘇貞昌所得到的支持度非常平均，特別是20歲到49歲的年輕族群，平均與侯友宜持平，20-39歲還高於侯；中間選民的支持度上也超過其他黨內候選人兩倍之多，甚至在一些藍營鐵票倉地區（中永和、文山區等）也都還有40%的支持度，上述種種都是民進黨選對會認為蘇貞昌足以抗衡侯友宜的重要考量。

周玉蔻表示，據悉，這份民調已讓挺游派人士看過，能夠讓黨內凝聚團結力量，私下也都表示認同。

昨日民進黨秘書長洪耀福在《蔻蔻早餐》節目專訪中，自信喊出「蘇貞昌選新北『必勝』」，是否與這份民調數據有關，黨中央不願證實，相關人士私下表示，八九不離十。

周玉蔻昨天被民進黨發澄清稿之後，也發文表示，據了解，民調數據有，但民進黨中央不對外「承認」這份民調數字的存在，因為要「尊重」游前院長。她「尊重」民進黨的「澄清」與「說明」，但確信本民調的真實性。

(中時)