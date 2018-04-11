仰德4死車禍 被告互推責任 死者母痛批：一條命耶！

2018年04月11日 13:00 中時 李文正

維修技師盧志宏認為仰德大道4死車禍與維修無關，否認有業務過失致死的罪責。（李文正攝）

陽明山仰德大道4死車禍，檢察官依業務過失致死起訴信詠工程公司負責人陳美蘭、維修技師盧志宏，士林地院今（11日）開準備程序庭，2人均否認犯罪，認為車輛超重、拆除手煞車、差速器插銷沒有安裝，與車禍無因果關係，死者翁竟期的母親沈滿當庭痛罵：「兒子乖乖停等紅燈，準備要去上班，一條命就結束，還說沒責任。」

檢察官起訴，信詠公司所擁有的水泥壓送車去年7月18日行經仰德大道、新安路口，因傳動軸脫落，導致沒有引擎煞車，加上拆除手煞車、車輛超重3項原因，已經死亡的駕駛阮英貴重力加速度，經測量20.16噸，衝撞對轎車以及停等紅綠燈的機車，造成另外3人死亡。

車輛所有人陳美蘭因未安裝手煞車、車輛超重5噸，維修技師盧志宏則是因維修過程，未安裝保險插銷，導致傳動軸自差速器脫落，導致整起事故，涉犯業務過失致死。

陳美蘭的辯護人稱，檢察官的事故鑑定無拘束力，肇事原因是煞車失靈，傳動軸斷裂，手煞車是停車時使用，行駛中不會使用，拆除並不會導致事故發生，而且超重是水泥車時常發生的情形，並非肇事主因「難道沒有超重，就不會發生事故」，檢察官起訴拆除手煞車、超重與車禍並沒有因果關係。

盧志宏辯護人則聲請重新鑑定，認為差速器在2016年12月7日維修時上方有安全插銷，如果沒有的話，以超重的情形，不可能撐7個月之久，不到1個月就會發生事故，肇禍與維修無關。

死者翁竟期的母親到庭，原本願意給被告2人認罪協商，但法官諭知，由於被告不認罪，案件將移審理庭續行程序，沈滿不滿起身，告訴法官兒子乖乖停在路口等車，就被車撞死，被告還說沒有責任。庭末，2名被告離開時不發一語低頭快跑。

(中時)