王建民紀錄片上映 台灣下半年看得到

《後勁：王建民》（LATE LIFE – THE CHIEN-MING WANG STORY），5月將在美西兩影展率先上映，台灣觀眾預計下半年也能看到。（臉書粉絲團翻攝）

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中時電子報
／綜合報導

王建民笑傲大聯盟，卻因為肩傷沉潛，最後在2016年重新站上大聯盟投手丘的故事，已經拍成紀錄片了！由加拿大台裔導演Frank W. Chen執導、游智煒擔任共同導演的紀錄片《後勁：王建民》（LATE LIFE – THE CHIEN-MING WANG STORY），5月將在美西兩影展率先上映，台灣觀眾預計下半年也能看到。

建仔曾在2006、2007年連兩年拿下19勝，成為棒球第一豪門洋基的王牌投手，但這部片長99分鐘的紀錄片，主要是呈現他職棒生涯後段的故事，尤其是2015年中被勇士3A釋出後，他甚至轉戰獨立聯盟，只為了保住重返大聯盟的夢想，2016年終於在皇家隊如願以償。

「剛開始的時候，人家都說你受傷了，回不來了，」王建民當時接受專訪時曾感性的說：「我不想要以這樣的名字被別人記得，就是個肩膀開刀、不能再丟球的投手。」

王建民不放棄棒球夢想之虞，也得扮演父親的角色。（洛杉磯亞太影展官網翻攝）

《後勁：王建民》由我國文化部、台灣書院（Taiwan Academy）贊助拍攝，影片說明也提到，這是一個男人不願意放棄夢想的故事，藉由訪談建仔身邊的友人，呈現出他如何扮演好一個國際球員、一位父親、一個兒子，還有他並不想承受的「台灣之光」光環。

(中時電子報)

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