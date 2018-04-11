聆聽花開的聲音 看見年底花博在台中

2018年04月11日 15:26 中時 陳世宗

每年5、6月間的阿勃勒花期，樹梢上開滿密密麻麻的金黃色花朵，花瓣隨風搖曳緩緩飄落，宛如下著黃金雨。（陳世宗翻攝）

台中市中興大學前綠園道阿勃勒行道樹，每年5、6月間金黃色花朵綻放，美不勝收，被網友推薦為全國十大花道之一！經市議員邱素貞爭取下，南區、東區公所將於下個月在東峰公園舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，打造季節專屬的「東南草悟道文化」，提前為年底世界花博會暖身。

邱素貞表示，中興大學前興大路延伸至東峰公園，橫跨南區與東區近半公里的綠園道，是台中市少數幾處種植阿勃勒的路段，平時枝葉茂盛，綠蔭蔽天，是都會區饒富詩意的綠色隧道景觀！

每年5、6月間的花期，樹梢上開滿密密麻麻的金黃色花朵，花瓣隨風搖曳緩緩飄落，宛如下著黃金雨，也將地面染成一片金黃，既浪漫又美麗，也被稱為「六月黃金雨」，吸引許多人潮觀賞、拍照，被網友推薦為台中的新興景點，也成為全國十大賞花步道之一。

南區區長鍾正光說，阿勃勒花盛開花期約在5、6月間！「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會活動，預定於5月26日週末晚間6點30分起在東峰公園舉辦，活動規畫以「花」與「幸福」為主軸，演唱或演奏詮釋歌與景的意境，將歡樂、活潑、熱鬧、有趣、互動元素融入，傾聽大自然傳達的花語訊息，營造幸福洋溢的音樂饗宴。

邱素貞期盼藉由阿勃勒花盛開的季節，舉辦「聆聽黃金花語，看見花博在台中」音樂會，打造季節專屬的「東南草悟道」，除了讓在地民眾，深度體驗在地人文之美，也讓外來民眾認識東南區的多元風貌，點亮地方特色，為即將到來的「2018台中世界花卉博覽會」暖身助跑，吸引全國各地民眾來台中賞花。

(中時)