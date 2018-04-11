市價30萬手環直播只賣600元？假的！

2018年04月11日 13:13 中時 劉宥廷

近來臉書直播賣商品盛行，當心有仿冒商品流竄；保二總隊刑事大隊監控臉書直播主強調商品專櫃貨，但這6個粉絲專業賣的都是LV、Cartier等名牌的手環、手機殼，卻僅要價數百元；警下單購買再請代理商鑑定全是假貨，直搗直播主家或工作室，查獲仿品7392件，侵權市值4000萬元。

以往不肖業者販售仿冒精品大都利用購物平臺，但近來臉書直播越來越多，於是警方今年1月成立「臉書專責小組」24小時全天接力監控；警發現28歲崔姓女子等6人，以個人名義或流行飾品直播等FB粉絲專頁，在深夜10時至凌晨2時，採直播方式販賣知名品牌的手環、戒指、耳環、項鍊及手機殼。

由於直播主強調所賣商品都是專櫃貨，但令警起疑是，Cartier手環真品市價31萬元，卻只賣600至800元，LV手機殼真品市價3000至6000元不等，卻只賣130元至240元；警方說，就算再怎樣破天荒的折扣價，也不可能有這種標價，研判直播賣的是仿冒品。

警方掌握46歲古姓及27歲施姓母子檔、20歲林姓及44歲葛姓夫妻檔，以及28歲崔姓、27歲吳姓、40歲林姓、28歲陳姓等個人直播主，並申請搜索票，分別前往直播主位於岡山、鹽埕及臺南永康等地的家中及工作室搜索，查扣仿品7392件。

警指出，他們除仿品外，還有偽造的保證卡，待消費者下單購買，再以宅配貨到付款方式送到消費者指定場所。全案依違反商標法罪將他們送辦。

(中時)