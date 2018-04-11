爆老公偷吃鬧婚變 王彩樺偕尪發聲明喊告

王彩樺爆婚變，夫妻今聯合發聲明，痛斥有心人士虛構捏造惡意中傷。(中時資料照片)

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中時電子報

有「台灣濱崎步」稱號的女星王彩樺，跟老公黃品文結縭11年，經常甜蜜一起上節目，然近來卻爆出老公劈腿自家女員工大搞曖昧，夫妻感情因此亮紅燈，婚變消息一出，讓王彩樺跟老公連忙出面否認，直呼時間點敏感，懷疑是前員工挾怨報復。

王彩樺在臉書貼出聲明。(翻攝自王彩樺-台灣濱崎步臉書)

王彩樺被爆11年夫妻感情生變，除昨天回應媒體否認外，今更偕老公黃品文發布聯合聲明，特別澄清報導所稱情事乃子虛烏有，更指爆料者匿名還聲稱獨家「根本惡意中傷」，強調夫妻感情如常，盼外界不要再有虛構捏造的舉動，否則「我們絕對訴諸法律行動，悍衛我們的權利！」。

王彩樺與老公聲明全文：

本人王彩樺及黃品文共同聲明如后：

針對今天媒體報導有人爆料品文疑似有婚外情導致我們婚姻觸礁，有許多關心我們的朋友，紛紛向我們詢問。在此，我們特別澄清，絕對沒有報導所稱的事情！爆料的人不但匿名，還聲稱是獨家，但是從頭到尾沒有任何證據，這個爆料根本是莫虛有！是惡意中傷！

我們的關係一如往常，並沒有爆料者說的那回事，況且，每個家庭，每對夫妻，在生活中面對這麼多大小瑣事，難免意見不同，哪對夫妻不會吵架？我們結婚十幾年，是夫妻更是家人，相處之道就是互相信任，共同面對家庭中的所有喜樂與波折，相互打氣，一起成長，請各位朋友不需因為那些不實的報導而為我們擔心！

我們夫妻一起開設公益直播平台，將一部分拍賣所得做為善款，長期捐助不同的慈善單位，這次花蓮地震，我們也默默參與賑災，捐助受災戶，希望大家能看到我們對於公益的這一份心，而不要被這惡意中傷的傳聞抹煞我們長期對公益的努力！

我們在此呼籲，千萬不要再有這種虛構捏造、惡意中傷的舉動，傷害我們夫妻，也傷害被影射之人士，如果再發生這種不實的爆料，我們絕對訴諸法律行動，悍衛我們的權利！

(中時電子報)

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