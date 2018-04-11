拿北農資源換個人曝光？吳音寧教菜價查詢挨批

2018年04月11日 13:31 中時 楊騰凱

北農總經理吳音寧在臉書粉絲團上分享，北農及農糧署網站可查詢每日蔬菜批發價，邀各界關心菜價漲跌，但有農業粉絲團發文質疑，北農網站和農糧署的數據存在2％的誤差，菜價正確性相當重要，若有問題就應改善，而非拿資源換取個人曝光。

由於吳音寧先前才被農委會主委林聰賢點名，應加強對外溝通，可能因為這點，特地創了臉書粉絲團，加強與網友互動，昨日吳音寧在臉書粉絲團分享，民眾若想了解菜價波動，可上北農官網查詢，或者使用手機下載「蔬果預約交易暨行情查詢」app，就可以第一手得知蔬果在北農的量價，若想進一步了解台灣歷年農產運銷情形，也可以上農糧署的「農產品批發市場交易行情站」。

不過，關注農業的臉書粉絲團「Lin bay 好 油」發文質疑，吳音寧分享的北農網站拍賣價格和農糧署網站比較，在蔬菜均價部分存在約2％的誤差，資料的正確性很重要，為何攸關全國蔬果交易關鍵的北農，會和農糧署資料產生誤差，如果有問題就應該改善，「要把資源拿來做對農民有幫助的正確的資訊，而不是把資源拿來做個人曝光」。

對此，農糧署副署長蘇茂祥表示，北農是為了讓大家一大早上班時，就有蔬果交易資料可以引用參考，所以在其網站上刊登「批發交易速報」，但此速報的數據，僅截止至早上7時而已，一般7時過後還是會有蔬果交易，加上交易過程可能有一些錯帳需要修正，因此北農網站顯示的速報並非最後交易結果，但仍有一定的參考價值。

蘇茂祥指出，農糧署網站的每日交易行情站資料，是從早上6時30分．就開始接收北農傳來的資料，每15分鐘更新一次，至上午10時全部轉檔完成，因此農糧署網站顯示的，就是最後交易的結果，也是最後的正確結果。

(中時)