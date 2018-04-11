拿北農資源換個人曝光？吳音寧教菜價查詢挨批

台北農產運銷公司總經理吳音寧。（資料照片，王英豪攝）

友善列印
中時

北農總經理吳音寧在臉書粉絲團上分享，北農及農糧署網站可查詢每日蔬菜批發價，邀各界關心菜價漲跌，但有農業粉絲團發文質疑，北農網站和農糧署的數據存在2％的誤差，菜價正確性相當重要，若有問題就應改善，而非拿資源換取個人曝光。

由於吳音寧先前才被農委會主委林聰賢點名，應加強對外溝通，可能因為這點，特地創了臉書粉絲團，加強與網友互動，昨日吳音寧在臉書粉絲團分享，民眾若想了解菜價波動，可上北農官網查詢，或者使用手機下載「蔬果預約交易暨行情查詢」app，就可以第一手得知蔬果在北農的量價，若想進一步了解台灣歷年農產運銷情形，也可以上農糧署的「農產品批發市場交易行情站」。

不過，關注農業的臉書粉絲團「Lin bay 好 油」發文質疑，吳音寧分享的北農網站拍賣價格和農糧署網站比較，在蔬菜均價部分存在約2％的誤差，資料的正確性很重要，為何攸關全國蔬果交易關鍵的北農，會和農糧署資料產生誤差，如果有問題就應該改善，「要把資源拿來做對農民有幫助的正確的資訊，而不是把資源拿來做個人曝光」。

對此，農糧署副署長蘇茂祥表示，北農是為了讓大家一大早上班時，就有蔬果交易資料可以引用參考，所以在其網站上刊登「批發交易速報」，但此速報的數據，僅截止至早上7時而已，一般7時過後還是會有蔬果交易，加上交易過程可能有一些錯帳需要修正，因此北農網站顯示的速報並非最後交易結果，但仍有一定的參考價值。

蘇茂祥指出，農糧署網站的每日交易行情站資料，是從早上6時30分．就開始接收北農傳來的資料，每15分鐘更新一次，至上午10時全部轉檔完成，因此農糧署網站顯示的，就是最後交易的結果，也是最後的正確結果。

(中時)

他挺墾丁「玩3天2千元搞定」 引… 超萌機器人變身公園溜滑梯 孩童…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。