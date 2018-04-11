推新南向 民進黨推出台灣新住民打拼故事

2018年04月11日 13:47 中時 曾薏蘋

民進黨推動新南向政策，再推出「新島嶼故事捕手計畫」，培訓20名台灣青年、新住民或二代的「故事捕手」，到指定縣市記錄當地新住民的生活樣貌，並蒐集了100篇新住民在地故事，拼湊出台灣各地新住民的多元文化，民進黨將於14日舉辦「晒故事市集」活動，邀請故事捕手和民眾分享採訪心路歷程。

民進黨1月推出「新島嶼故事捕手計畫」，徵選20位青年培訓為「故事捕手」，故事捕手們要前往指定的縣市，用深度小旅行的方式挖掘新住民的故事，記錄台灣的新面貌。

這些記錄土地的故事的故事捕手們，皆擁有許多不同的背景，包括研究移民的研究生、剛畢業的高中生，也有新住民第二代；更有新住民母子都同時成為故事捕手。

來自越南的故事捕手蘇虹鲜說，這次活動共同點，她採訪所有姊妹中，彼此有最基本共同點就是，他們離開從小出生的故鄉，來到陌生的國家，他們要如何在這個地方落地生根，從語言開始學習，再來就是環境、文化、風俗習慣，「我們什麼都要學，而且我們不可以像你們台灣人一樣慢慢學，我們要在急迫的壓力下學。」

印尼新住民二代潘薪宇負責採訪彰化地區的新住民生活情況，他則是透過每一間小吃店的美味餐點傳達新住民的打拼故事。潘薪宇說，他採訪了一位印尼新住民，為了支撐家計努力經營小吃店，其中遭遇的困難讓他五味雜陳。

他說，「他們剛開店期間也不是很順利，其實台灣還是存在很多歧視，如果有去過印尼料理店都知道，印尼人很喜歡唱歌，印尼人都是晚上才來，他們唱歌的時候都會被街坊鄰居投訴，然後警察就會來關心，這樣過一段時間以後，顧客也沒辦法很常上門。」

(中時)