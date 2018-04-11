超萌機器人變身公園溜滑梯 孩童玩心大開

泰山兒童貴子公園近日再添共融新遊具，獨一無二的機器人懷舊磨石子溜滑梯造型萌翻天，讓孩童「玩好玩滿」。（曾百村攝）

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泰山兒童貴子公園近日再添共融新遊具，獨一無二的機器人懷舊磨石子溜滑梯造型萌翻天，讓孩童「玩好玩滿」。（曾百村攝）

「這個溜滑梯好可愛，還是機器人造型耶！」位於泰山區的兒童貴子公園，近日再添共融新遊具，獨一無二的機器人懷舊磨石子溜滑梯造型萌翻天，甚至在夜間機器人也能炯炯有神，無論日夜都能「玩好玩滿」，滿足孩童遊戲的樂趣。

泰山區長劉淑芬表示，泰山兒童貴子公園是新北市首座共融性遊戲場，去年10月啟用後，園內的攀爬網、搖搖樂以及身障人士也可玩的轉轉杯，大小朋友都能在這裡找到樂趣，深獲各界好評，今年在民政局補助下，再增建3米長的機器人懷舊磨石子溜滑梯，不但充滿童趣，也很適合全家一起來公園休憩。

劉淑芬說，懷舊磨石子溜滑梯造型有著可愛機器人外型，手臂化作2道滑道歡迎小朋友遊玩，此外機器人眼睛則是LED燈具，夜晚能綻放光明，且滑梯下方還舖設人工草皮減緩下衝力道，使得玩樂中兼顧安全。

當地居民表示，公園改建後不僅更漂亮，小朋友的遊具也更多樣有趣，雖然機器人溜滑梯很熱門都要排隊等玩耍，但小朋友們仍然天天準時報到，而大人們剛好也能趁此時與其他家長們聯絡感情。

民政局專委陳耀川表示，近年市府考量孩童不同發展階段及各族群需求，將特色及多元、共融等納入遊戲場設計理念，並陸續在各區公園設置共融遊樂設施，盼藉此讓孩童能發展良好的肢體協調，也能增進認知及社交關係。

(中時)

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