中央補助中市近9000萬元 辦理清水、大安自來水延管工程

2018年04月11日 13:34 中時 陳世宗

自來水是重要的民生必需品！台中市再獲中央核定8960.6萬元補助，包括大安區南庄及福興獲補助3700萬元，清水區裕嘉、臨江等五里獲得補助3000萬元；大雅、大甲及神岡區總共獲得補助2260萬元。經發局長呂曜志說，該局預計鋪設約2萬3600公尺自來水延管約近577戶受益。

呂曜志指出，民眾申請接用自來水需自行負擔外線工程費用，為避免民眾降低接用意願，市府配合水利署自來水用戶設備外線補助計畫，於104至106年補助用戶設備外線經費共計1855萬元；中部科學園區汙水放流管周邊地區補助共計5949萬元，受益戶數近6800戶。

經發局為協助偏遠無自來水地區裝設管線，近3年來自來水普及率由103年的94.02％提升至106年的95.75％，新增自來水人口數約11.1萬人，自來水普及率提升幅度為6都之最；市府再獲水利署核定補助8960.6萬元，預計鋪設約2萬3600公尺自來水延管，將有近577戶受益。

呂曜志說，自來水普及率為城市進步的重要象徵，過去台中市部分地區因自來水設施設置相關土地取得不易、延管總工程經費偏高，加上部分住戶沒有合法的房屋使用執照，以致無法申請使用自來水，市府主動爭取中央經費並協調管線設施需求土地，陸續解決部分地區自來水延管問題。

(中時)