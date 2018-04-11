退休師李昭元縱走中央山脈失蹤 消防員搜救仍未果

4名搜救人員從高雄出發搭直升機降落塔芬谷山屋後往北搜索，目前為止仍未傳出任何消息。(林雅惠翻攝)

友善列印
中時

登頂宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊超過4000次，宜蘭縣中山國小61歲退休老師李昭元，3月23日獨自從高雄市藤枝山區出發，預計以50天時間攀爬中央山脈大縱走，不料4月1日在台東向陽山區向友人回報行蹤後即對外失聯，消防署接獲報案後已調派台東、高雄及南投等消防局上山搜救中。

高市消防局第六大隊接獲派遣任務後立即組成專案小組，依報案人員及家屬提供的現有訊息擬訂搜救計畫，並召集山域搜救人員，備妥各項搜救裝備器材已搭乘直升機上山降落塔芬谷山屋往南搜索，同時也透過玉山管理處入園資料、網路媒體詢問入山團體或山友，希望獲得更多訊息以利救援。

登頂宜蘭縣礁溪鄉聖母山莊超過4000次的宜蘭縣中山國小61歲退休老師李昭元，3月23日獨自從高雄市藤枝山區出發，預計以50天時間攀爬中央山脈大縱走，不料4月1日在台東向陽山區向友人回報行蹤後即對外失聯，消防署接獲報案後已調派台東、高雄及南投等消防局上山搜救中。

高市消防局第六大隊組長郭沐龍表示，11日上午7時出動4名搜救人員從高雄出發搭直升機降落塔芬谷山屋後往北搜索，但搜尋一上午仍未傳出任何消息。

第六大隊指出，李昭元入山前未申請，且是獨自1人登山，清明連假適逢鋒面來襲，山區入夜溫度低，雖然家屬表示李有帶衛星電話上山，但卻一直連絡不到他，目前台東、高雄、南投等地已組成搜救隊，兵分多路從陸、空進行搜索，期盼早日找到李昭元。

李昭元獨攀南一段、南二段失聯，逾期未下山，台東縣消防局10日獲報後，調派山區受訓的消防人員救近搜救未果，11日消防隊員兵分2路，分別搭直升機前往拉庫音溪山屋、從埡口上山展開搜救作業，盼能盡速找到李昭元，友人許義雄也po網，懸賞50萬元尋人。

由於李昭元獨攀的範圍廣大，包括高雄市、南投縣消防局，也都派員上山搜救，但至中午都沒有好消息。

(中時)

市價30萬手環直播只賣600元？假… 貪省匯兌手續費 換來假鈔吃官司

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。