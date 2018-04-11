地表最強小三力圖脫罪！金珉禧拍電影表明無辜

2018年04月11日 13:36 中時 黃雯犀

金珉禧戲裡是導演的小三。可樂電影提供

南韓導演洪常秀的作品《克萊兒的相機》彷彿在為他和金珉禧的愛情辯解和脫罪，電影講述一位導演、正宮和無辜且不知情的小三之間的辦公室戀情。去年在坎城影展與金馬影展特別放映後就讓影迷抱持高度期待，5月25日終於要在台灣上映。

電影找來威尼斯影后伊莎貝雨蓓(Isabelle Huppert)和柏林影后金珉禧雙后對戲。《克萊兒的相機》以坎城影展作為故事背景，講述一名電影公司的國際版權業務員晚熙在坎城出差時莫名被老闆解僱，伊莎貝雨蓓在電影中飾演一位喜好用拍立得拍照的老師克萊兒，分別與晚熙、導演、正宮女老闆相遇，展開了有趣的對話。

金珉禧憑著《獨自在夜晚的海邊》一舉奪得柏林影后，也有「男神收割機」的稱號，與《與神同行》閻羅王李政宰、帥氣男模李洙赫、長腿歐巴趙寅成都有過一段情，現在又與洪常秀的傳出緋聞。

洪常秀執導的電影長片有著自己一貫的風格，他會將經歷過的事物、認識的人放入電影，以至於劇情非常生活化也彷彿是在述說他的個人故事。他也曾說過會將男主角設定為愛抽煙、愛喝酒、愛喝咖啡的導演、作家、畫家是因為他熟悉這些人的生活方式。

洪導的電影形式套路相當一致，所呈現的敘事模式也非常獨特、難以取代，像是他常運用抽煙、喝酒、吃飯時進行大量的對話來推進劇情，讓觀眾慢慢接觸故事的核心，也更貼近人們生活的本質。

(中時)