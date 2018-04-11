修空污法 二行程機車族到場抗議

立法院審查《空污法》修正案，二行程機車族前來抗議。（廖德修攝）

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立法院衛環委員會今天繼續審查《空氣污染防制法》修正案，一群二行程機車族特別騎著他的愛車前來抗議。其對設置空氣品質維護區最有意見，認為這是無限上綱，未來所有燃油車輛均無法進入，無異是圖利電動車商，或者變相迫使民眾換購新車。

北區反禁二行程聯盟發言人羅宜表示，空品區變相禁止二行程機車，已違反憲法23條明定「公益原則」、「比例原則」，以及憲法第7條的「平等原則」。全國二行程機車僅剩100萬輛左右，總體排放量應不大，遠不如大型廠；政府不管大煙?，卻和小民斤斤計較，用立法手段和行政資源來打壓機車族，實令人不平！

羅宜又說，對弱勢家庭而言，二行程機車是他們唯一的代步工具，動輒4、5萬元的新車即使政府有補助也買不起，新法通過無異禁止上路，又不是每個地方都像大台北那樣公共交通便利無阻。如果不小心進入空品區還會被罰6萬，環保署雖然說會先罰500元，但不像交通罰則那樣條條有據，到時罰多少還不是政府說了算。

台灣交通安全協會理事林志學表示，所有車輛購買時都是依據當時政府訂定的檢驗標準，並無「落日條款」。如今政府卻可隨時調高加嚴排放標準，變相禁止燃油車輛上路，違反信賴保護原則。二行程機車只要落實保養，達到原先的出廠標準即可，不應受到環保排廢標準的岐視。

林志學說，政府應該從教育著手，落實民眾的保養觀念，鼓勵機車廠舉辦活動，讓車主樂於回廠保養。只要達到出廠時的標準，相信對於空污就不致造成危害，而不是全面禁止上路。畢竟二行程機車和古董汽車一樣，也有其文化價值，不應該只有被迫拋棄一種下場。

(中時)

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