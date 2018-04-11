砸下300億 希臘擬升級85架F-16戰機

2018年04月11日 13:43 中時電子報 李靖棠

據希臘英文Ekathimerini報報導，幾年前甫經歷過金融危機的希臘，日前在政府與國會商意下，為強化其三軍國防能力，抵禦強敵土耳其的威脅，決定投下約11億歐元（約360.7億台幣）的經費，對陸海空三軍分別進行強化。

初步計畫中，希臘空軍打算將麾下85架F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）送往美國進行升級，同時幻象2000戰機（Mirage-2000）將是第二批升級的目標。海軍則希望，此次經費也能讓其MEKO型護衛艦（MEKO frigates）進行升級延壽。陸軍則將研判，未來與土耳其在愛琴海（Aegean）區域的領土和領空衝突，再行決定如何升級其武裝設備。

希臘空軍麾下現役幻象2000戰機。（圖/希臘空軍）

被譽為美國及其盟友間最重要的現役戰機之一，F-16戰隼戰鬥機當之無愧。F-16於1975年被美國空軍選為第四代主力戰機，一開始由通用動力（General Dynamics）研製，後轉由洛克希德馬丁負責。由於它的高知名度與實戰經驗豐富，立刻引起多國的注意與採購，也因此出現許多衍生款，其中以A/B、C/D與E/F最廣為人知，外銷數量多達2,000多架。F-16戰機擁有單/雙座兩款，最高飛行時速可達2,173 公里，作戰半徑為900公里。

希臘總理齊普拉斯穿上全套裝備，親自登上F-16D雙座型戰機。（圖/希臘總理辦公室）

事實上，希臘總理齊普拉斯（Alexis Tsipras），曾於去年10月親自搭乘雙座F-16D戰機，視察領空和空軍部隊，仿效當年阿湯哥在經典電影《捍衛戰士》（Top Gun）的英勇形象，試圖拉抬自己的聲勢與支持率。但從兩次大戰後，希臘與土耳其的領空、領土與領海衝突，就一直持續到今日，隨著敘利亞和中東局勢動盪不停，恐怕仍將持續陷入僵局而難以緩解。

(中時電子報)