宜蘭縣政開講2.0最終場 千人參與

2018年04月11日 13:54 中時 李忠一

今天是的縣政開講羅東鎮農會場次，有多達千人參與，農民聚焦農舍興建等問題。（李忠一攝）

宜蘭縣代理縣長陳金德2月底巡迴12鄉鎮市舉辦「縣政開講」後，隨即對農漁業開講，最終場今天（11日）在羅東鎮農會舉辦，有千人參與，羅東鎮農會指出，農舍管理縣府與農委會不同調，擔憂最後還是農民受害，陳金德掛保證說，農民「免驚」，強調「絕對不會違法！」

農漁業縣政開講共有11場，不包括因綠博開幕而擇期辦理的壯圍場次，今天是「縣政開講2.0」是參與人數最多的一場，許多人都針對農舍議題發問。

由於農委會要求農舍要蓋在邊角，陳金德認為這是「行政指導」，政府不能強逼。羅東鎮農會總幹事吳聰杰說，縣府與農委會不同調，如果依據縣府方式蓋農舍，未來「農民會被罰嗎？」被罰是農民要負責任，還是當初說可蓋的縣府要負責任？

陳金德表示，縣府不再跟農委會爭執，大家各退一步，在農民申請蓋農舍時，縣府看配置圖後會跟農民說農委會要求蓋在邊角，同不同意由農民決定，只要不超過規定的興建範圍縣府「都給大家准，絕對不會違法！」

陳金德強調，辦法是他簽字、縣務會議通過，縣府官員就照這規定審，「有事情都陳金德負責！」他任期到12月，未來有哪個縣長敢改回來，議員們如果要帶頭抗議他也會跟著去。

陳金德表示，農舍興建縣府每周五都會審查，如果沒審查完「周日加班也要審。」不能讓農民申請個農舍等個半年還審不出來。但他建議，蓋農舍不用蓋太大，「夠住就好。」也希望大家按照規矩來申請。

他說，任代理縣長後被媒體與名嘴罵了2、3個月，但這些都沒關係，如果他作法是違法「早就有人調查，要給我撤職查辦！」縣府作法是保住農民財產，合情合理又合法。

(中時)