日本徵國際觀光客稅 旅遊業者：僅台幣300元不影響

2018年04月11日 14:48 中時 王思慧

日本增設新稅「國際觀光旅客稅」，自明年1月7日起，不論國籍、2歲以上民眾從日本出境，都要課1000日圓出境稅。旅遊業者表示，基於使用者付費，多收一點稅金合理，而且換算新台幣約300元，對旅客來說應不受影響。而日本來台人數，由於日本國內旅遊優惠多，應會維持現狀。

日本國際觀光客近年翻倍成長，優質旅遊發展協會理事長李奇嶽說，原本日本2012年國際觀光客數只有800萬，去年就破2600萬，等於5年內國際觀光客翻3倍，到2020年東京奧運可能會有5000萬人次，在旅客人數眾多下，日本政府考慮對觀光客增加稅收，維護觀光設施等很合理。

旅行業品質保障協會東北亞線協理林怡君表示，之前日本的消費稅也提高10%，不過國人赴日市場依舊很旺，因此開徵國際觀光旅客稅應不受影響。至於對於日本人來台數，林怡君表示，日本政府對日本人在國旅上本來就釋出很大優惠，多選擇留在國內消費，因此也不會有太大影響。

台北旅行公會副理事長柯牧洲說，日本以觀光立國，從去年就聽說日本決定在2019年比照其他國家，向外國旅客徵收「出國稅」，台灣應可參考其做法，不過想要多收錢，恐怕得先說服民眾，到底花在哪。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，機場服務費目前有提供觀光經費，若不敷使用，或是未來回歸維護機場設施等，就可考慮徵收出國稅。台灣出境入境加起來也超過2千萬人，假設一人收300元，也有70億的收入，相信能提升國內觀光景點設施品質。

(中時)