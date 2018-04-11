針鋒相對 美國羅斯福號航母戰鬥群在南海「例行訓練」

2018年04月11日 15:36 中時 楊家鑫

近日傳出解放軍即將在海南舉行閱艦式，牽動了不少方面的神經。大陸觀察者網報導稱，「除了不自量力的蔡英文想要秀點存在感，還冒出了些確實旗鼓相當的對手要跟解放軍打對台」。並引述路透10日報導稱，美國海軍羅斯福號航母戰鬥群於經過南海時進行了「例行軍事訓練」，科目包括高強度的艦載機放飛。

大陸觀察者網引述路透報導稱，羅斯福號航母在從越南峴港駛往菲律賓的途中，20分鐘內放飛了20架F-18戰鬥機，展現出了強大的運作效率和攻擊能力。而桑普森號 (DDG-102)驅逐艦、普雷貝爾號(DDG-88)驅逐艦、哈爾西號 (DDG-97)驅逐艦作為護航艦與羅斯福號同行。

報導稱，羅斯福號航母戰鬥群的指揮官科勒少將表示，以菲律賓陸軍參謀長羅蘭多‧包蒂斯塔為首的一批菲律賓軍官參觀了羅斯福號航母，並且觀看了航母上的飛行運作。科勒還說，他已經看到有中國海軍的軍艦在他們周圍，他們表現出了「專業的工作」。

羅斯福號航母戰鬥群正在一個相當微妙的時機經過南海，中美貿易戰引發了中美關係的緊張，而南海是對全球經濟來說至關重要的黃金水道。

報導稱，日前有商業衛星圖片顯示，大批中國海軍軍艦雲集海南列隊航行，有可能是在為閱艦式做準備。4月10日，大陸國防部新聞發言人任國強表示，中國在南沙群島有關島礁駐軍和部署必要國土防禦設施，是主權國家的當然權利，有助於維護國家的主權和安全，有助於維護南海航行通道的自由暢通和安全，有助於維護地區的和平穩定，不針對任何國家。

(中時)