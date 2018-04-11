明報：要統一！陸15年建6航母4投入作戰

2018年04月11日 14:03 中時電子報 楊幼蘭

中國大陸正積極朝海洋強國夢邁進，而航母將是執行戰略任務的利器。香港戰略學會主席、軍事評論員梁國樑11日在《明報》發表評論指出，中國大陸中期戰略要務之一無疑是兩岸統一，第一步至少要實現「主權統一」，而航母的發展將以這個戰略任務為目標。

評論指出，就國家戰略而言，短期戰略為5年，中期戰略是15年，而長期戰略15年以上。這類似中國5年規劃，類似思維反映在習近平早前提出的「兩個15年」，也就是目前到2049年建政百年大約30年內，劃分為前後兩個15年，恰好兩個中期戰略的目標。

分析強調，和平統一並非絕對不使用武力，採用美國處理古巴飛彈危機的方法，把台灣圍成鐵桶一般，逼簽「城下之盟」，也是和平統一的方式。南北朝是中國和平統一唯一的實例，但隋文帝仍需動用百萬大軍，「東至海、西至川」，才迫使南陳棄械，兵不血刃實現統一。

分析指出，為了穩紮穩打，防止美日插手，解放軍必須在日本，關島和台灣東部3個方向都有應對的航母戰鬥群。由於解放軍前兩艘航母是戰力稍遜的滑躍起飛航母，因此需要4艘航母才夠用。

據了解，5年後將有兩艘彈射起飛航母加入中國海軍行列，再花5年形成戰力，15年內兩艘核動力航母也將服役，而中國航母中期戰略最終目標是6艘航母。

分析指出，南海是高危方向，很可能成為美國航母側擊台海的地方。但南海有4個島礁機場支援，中美海軍南海開戰，美方未必佔到便宜。而另一高危方向是孟加拉灣，它是美國戰略核潛艇偷襲中國隱蔽之地，也是美國航母打擊中國柔軟腹部最近的地方。長遠而言，中國要有航母編隊巡狩這個方向，這就是中國需要6艘航母的原因。

分析指出，中國首艘彈射起飛航母的名稱，將以人民英雄紀念碑第一塊浮雕虎門銷煙所在省份命名為「廣東艦」。雖然武漢航母測試平台顯示，它仍仍使用成熟可靠的蒸汽動力，但艦島非常前衛，採用了射頻天線和一體化隱形桅桿。

而另一艘彈射起飛航母，也就是以人民英雄紀念碑第二塊浮雕金田起義所在省份命名的「廣西艦」相信已開建。分析指出，為了解決國防急需，它將採用宇「廣東艦」同樣的設計。

另一方面，中國核動力航母據說早已「立項」，分析認為，這說明它毋需等前兩艘彈射起飛航母建成才開始建造。而目前除了電磁彈射器已研製成功，另一重要子系統大功率反應爐也已獲得成功，核動力航母總體設計馬上可以展開。

(中時電子報)