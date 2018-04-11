貪省匯兌手續費 換來假鈔吃官司

2018年04月11日 14:04 中時 謝明俊

陳某手持3張百元假美鈔。〔警方提供〕

家住北市的陳姓民眾多年前出國，為了貪省兌換外幣手續費，直接向朋友兌換美金使用，陳某在國外用掉一些美金都沒問題，就將剩下的美金帶回國，日前，陳某整理家中物品看見還剩3百元美金，就想拿到台銀總行兌換回台幣，結果一經行員檢查發現都是假美鈔，報請保七總隊一大隊駐總行員警依法處理。

日前，陳姓民眾手持3張百元美鈔到台銀台北總行，向行員要求兌換成台幣，行員一接手就發現這3張百元美鈔表面平滑，色澤也有出入，經行員以銀行專用放大鏡查看，美鈔的色澤、防偽設計的質感與真鈔差異甚大，研判是假美鈔，於是通知保七總一大隊駐總行小隊長戴國雄、吳健龍及員警張伯雄等人前來接手處理。

陳某向警方表示，這些美鈔是在7、8年前，因要出國遊玩，向朋友兌換的，旅途中曾用過一些，並未出問題，旅遊結束還剩3百元，就帶回家中存放，日前，整理家中物品發現這3百元美鈔，才想到銀行換回台幣，沒想到竟是假鈔。

警方研判，陳某當年應是為了貪省兌換手續費，才會兌換來路不明的假美鈔，依照中央銀行現行規定，兌換偽造美鈔金額超過2百元，就違反刑法201條「行使偽造有價證券」的規定，警方對陳某偵詢後，移由刑大依法送辦。

保七總隊一大隊大隊長金源呼籲，民眾不要輕易兌換來路不明的外幣，有需要使用外幣時，應向銀行兌換，如果民眾手上有外幣，不知真偽時，可到銀行請求行員協助鑑定，但不能直接說要換錢、存錢，以免觸法。

(中時)