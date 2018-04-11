雄獅攜手乾杯 推「月之桂」釀酒之旅

2018年04月11日 14:49 中時 王思慧

為讓愛酒人了解酒造的釀酒文化，雄獅與乾杯集團合作，前往京都最古老酒造增田德兵衛商店參訪。（雄獅旅遊提供）

日本旅遊體驗品酒文化更方便，雄獅旅遊與興櫃餐飲集團-乾杯首度攜手，規劃日本深度品酒之旅，邀請擁有日本唎酒師資格的「乾杯Sake學苑」負責人高木大成同行，前往京都最古老酒造「増田德兵衞商店」見學參訪，並融入京都、滋賀的食、酒、茶特色，體驗當地風土人情。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，享譽全日本、有三大酒鄉之一的京都伏見地區、以「月之桂」品牌為人熟知的增田德兵衛商店，不僅在伏見地區知名，也是京都歷史最悠久的酒造。

不過，想一窺增田德兵衛商店的神秘風采可沒這麼容易，因為增田德兵衛商店並未開放對外參觀，想深入了解酒造的釀酒文化也不得其門而入。因此，雄獅旅遊與乾杯集團跨界合作，和旗下的「乾杯SAKE學苑」攜手推廣日本餐酒文化，推出日本嚴選京都酒食米其林之旅，安排前往京都最古老酒造增田德兵衛商店參訪。

除了於衹園「天麩羅八坂圓堂」舉辦増田德兵衞餐酒會外，還有米其林會席料理饗宴、以及熟成和牛專門店「但馬屋」等和洋餐食穿插，欣賞藝伎舞妓的絕美身姿、宇治「福壽園」石臼抹茶研磨體驗、京都百年和菓子「老松」手作體驗，享受最不一樣的日本見學之旅。

雄獅X乾杯京都酒食米其林之旅僅限量2團，早鳥即可享有第2人折扣最高9,000元。

＊中時提醒您，飲酒過量，有害健康。

(中時)