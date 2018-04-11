2018台中國際動畫影展首增「提案獎」 即日起全球徵件

2018 TIAF徵件起跑文宣！即日起開放徵件，歡迎全球好手報名參加。（陳世宗翻攝）

友善列印
中時

「2018台中國際動畫影展」是台灣唯一的城市動畫影展，廣受創作者及製作公司矚目。今年邁入第四屆，除維持「短片競賽獎」，更增設「提案獎」，鼓勵台灣動畫導演發想創意短片提案。新聞局指出，影展競賽總獎金高達140萬元，即日起開放徵件，歡迎全球好手報名參加。

新聞局表示，台中國際動畫影展（TIAF）自2015年舉辦以來，廣受創作者及製作公司矚目，去年入圍TIAF競賽單元的30部國際短片中，有2部也入圍今年奧斯卡最佳動畫短片，TIAF經過這些年的努力已逐漸茁壯，並與全球短片放映平台接軌。

今年TIAF一樣由台中市政府新聞局指導，台中影視發展基金會主辦，在「短片競賽」項目維持首獎50萬元高額獎金，並增設「台灣短片」與「台灣學生短片」兩個報名組別，並加碼提供法國TVPaint Développement獨家贊助的動畫軟體，獎勵得獎人。

台中影視發展基金會執行長林盈志指出，為鼓勵台灣新銳導演提出最具獨創性的企劃提案，今年動畫影展特別首度試辦「提案獎」，祭出首獎20萬元及TVPaint動畫軟體等獎品，期待他們未來持續耕耘，掀起專屬台灣動畫的短片新浪潮。

2018 TIAF競賽徵件即日起開放報名，收件截止日為今年6月30日。為響應節能減碳愛地球，影展僅接受網路線上報名。詳細競賽規章與報名方式，請上TIAF官方網站查詢，入圍名單預計2018年7月31日前於官網公布。

(中時)

日本徵國際觀光客稅 旅遊業者：… 手機一嗶就通 醫師訪視健保卡設…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。