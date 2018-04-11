2018台中國際動畫影展首增「提案獎」 即日起全球徵件

2018年04月11日 14:44 中時 陳世宗

「2018台中國際動畫影展」是台灣唯一的城市動畫影展，廣受創作者及製作公司矚目。今年邁入第四屆，除維持「短片競賽獎」，更增設「提案獎」，鼓勵台灣動畫導演發想創意短片提案。新聞局指出，影展競賽總獎金高達140萬元，即日起開放徵件，歡迎全球好手報名參加。

新聞局表示，台中國際動畫影展（TIAF）自2015年舉辦以來，廣受創作者及製作公司矚目，去年入圍TIAF競賽單元的30部國際短片中，有2部也入圍今年奧斯卡最佳動畫短片，TIAF經過這些年的努力已逐漸茁壯，並與全球短片放映平台接軌。

今年TIAF一樣由台中市政府新聞局指導，台中影視發展基金會主辦，在「短片競賽」項目維持首獎50萬元高額獎金，並增設「台灣短片」與「台灣學生短片」兩個報名組別，並加碼提供法國TVPaint Développement獨家贊助的動畫軟體，獎勵得獎人。

台中影視發展基金會執行長林盈志指出，為鼓勵台灣新銳導演提出最具獨創性的企劃提案，今年動畫影展特別首度試辦「提案獎」，祭出首獎20萬元及TVPaint動畫軟體等獎品，期待他們未來持續耕耘，掀起專屬台灣動畫的短片新浪潮。

2018 TIAF競賽徵件即日起開放報名，收件截止日為今年6月30日。為響應節能減碳愛地球，影展僅接受網路線上報名。詳細競賽規章與報名方式，請上TIAF官方網站查詢，入圍名單預計2018年7月31日前於官網公布。

(中時)