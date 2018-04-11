手機一嗶就通 醫師訪視健保卡設備輕量化

2018年04月11日 14:43 中時 魏怡嘉

過去醫護人員到病患家中做居家醫療，除了簡易醫療器材外，還需要準備讀卡機及筆記型電腦等，相當不方便，健保署開發感應式健保卡及APP，醫護人員只要帶著手機到了病患家，即使網路不通，也可以輕鬆讀取健保卡，留下紀錄，相當方便。

健保署自2016年2月起推動居家醫療，鼓勵醫師前往行動不便但有醫療需求的民眾家中看診，目前全台已有2054家醫療院所參與這項服務，已經有3萬2759個家庭受惠；健保署官員表示，醫師過去前往患者家中看診時，除了簡易醫療器材外，還需要準備讀卡機及筆記型電腦等，如果地處偏僻網路連線困難或不穩定，有時還要把讀卡機及筆電拿到戶外尋求更好的通訊品質連線，常被笑是「拜天公」。

現在醫護人員只要在自己的智慧型手機安裝APP應用程式，患者換發感應式健保卡，醫師到了病患家中，即使網路不通，也可以讀取健保卡，並留下紀錄，大大減輕醫師出診的負擔。健保署官員指出，健保署第一階段先在中部地區試辦，已經有57家醫療院所參加、有感應式健保卡的患者有1328人，醫護人員帶著手機一嗶即可。

彰化縣二水鄉衛生所陳主任在偏鄉執行居家醫療，經常深入車子開不到的小巷或偏遠地區，為無法外出就醫的長輩服務，他說，有了訪視輕量化設備，外出看診只要帶著手機及醫材，即可輕鬆出門，到病患家中後，不用再安裝配備連線，只要以手機讀取案家感應式健保卡資料，讓醫師有更多時間和心力來照顧病人。

健保署長李伯璋表示，行動化服務是未來趨勢，目前居家醫療訪視設備輕量化仍在試辦階段，以參加居家醫療照護整合計畫之醫療院所及收案患者為實施對象，未來將進一步與醫界共同努力，研議完善的醫療資訊整合系統，讓醫師到病家也能掌握完整的病人資訊。

(中時)