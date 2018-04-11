外銷突破 台灣文心蘭可銷紐西蘭

2018年04月11日 14:40 中時 楊騰凱

台灣文心蘭外銷日本、澳洲等地，每年可創7億元產值，農委會防檢局今發布最新消息，經15年的諮商努力、資料提供，終於成功突破檢疫障礙，取得紐西蘭發布的台灣文心蘭輸入健康標準，自本月開始生效，將開啟台灣文心蘭銷往紐西蘭市場的大門。

農委會指出，台灣文心蘭終年可生產，產季集中在5月至6月，因花形豐富美麗優雅，又有「跳舞蘭」之稱，目前文心蘭約有80％都是外銷，最大市場為日本，此次獲得紐西蘭同意輸銷，將有助於分散外銷市場過度集中之風險，也為蘭花業者提供新市場契機，由於文心蘭銷往澳洲每年可創約1億元產值，紐澳的消費能力相近，若花時間妥善耕耘市場，紐西蘭市場也可望創造上億元產值。

農委會表示，依據紐西蘭公告的輸入健康標準規定，文心蘭在切花時（切除根部）須符合台紐雙方議定的輸出工作計畫，不僅蘭園要登錄，也要做好薊馬、介殼蟲等有害生物防治工作，並於核可包裝場進行分級包裝，從生產到出口全程均須留有紀錄供追溯，為利儘早實現輸銷實績，農委會防檢局將與產業團體及國內病蟲害專家合作研擬工作計畫草案，並與紐方討論完成簽署。

農委會表示，台灣文心蘭切花主要以簡易網室栽培，品質也因管理方式不同而有差異，為順利外銷，應完善文心蘭切花生產、採收、包裝及輸出作業之系統化管理，以提升切花品質並符合輸入國檢疫要求。農委會將持續與業者通力合作，進一步提升台灣文心蘭栽培水準及建立文心蘭品質形象，攜手將美麗優雅的文心蘭行銷到全世界。

(中時)