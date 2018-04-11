以課綱命題 中小學數學能力檢定考試5月26日舉行

2018年04月11日 14:39 中時 林志成

台灣學生數學能力近年有滑落現象，到底出了什麼問題？九九文教基金會將在5月26日舉行第二屆台灣中小學數學能力檢定考試TMT8（相當於國二程度）及TMT11（相當於高二程度），以課綱為命題範圍，幫助學生瞭解數學能力，做為教師教學參考。

九九文教基金會董事長何焱銘表示，不只是統計、精算、經濟、大數據分析跟數學相關，人工智慧、3D更是少不了數學，學生數學程度好，未來發展空間很大。

何焱銘說，現在學測數學科僅考到高二範圍，因此不少學生將高三數學荒廢掉，大學反映現在學生數學能力很差，每年暑假都要為為即將進入大學學生開數學課，相當困擾。

何焱銘說，TMT數學能力檢定，今年獲得中興、交大、清大、政大、中信金融管理學院、實踐、北醫等7所學校協辦，學生未來參加這些學校申請入學時，可以TMT測驗成績證實自己的數學能力。

前師大附中校長楊壬孝表示，台灣學生的數學程度跟其他先進國家比較起來衰退相當多，這種現象令人憂心也值得警惕。他認為，原因有兩個，一是教材愈來愈簡單，學生不願意花時間在數學上；二是課綱與國外不同，因此專家建議台灣應以自己的課綱來設計考題，才能真正知道學生的程度。

TMT8及TMT11報名時間是4月16日至30日，報名費550元，5月26日舉行考試，6月22日公告成績，相關資訊可官網查詢。

(中時)