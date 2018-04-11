梅西進球會造成地震？科學家有證據

巴薩球星梅西在歐冠對戰羅馬。(美聯社)

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中時電子報
打敗巴薩進入4強，羅馬球迷振奮！(美聯社)

「小獅王」梅西(Lionel Messi)或內馬(Neymar)進球可能導致地震嗎？雖然很難相信，不過科學家是有證據的。如同在演唱會現場，看客都能感受到地面震動，精確地說是「觀眾」的腳震動了地面，而不是地殼活動。

科學網站phys.org以「足震」(Footquakes)來形容此種現象。巴薩球星梅西進球的時候，雀躍不已的觀眾加上足球場的龐大人數而導致類似地震的現象。這並不是梅西射門會有什麼異象，因為他就算只是助攻也會造成地震。

西班牙地球科學家迪亞茲(Jordi Diaz)表示：「每次有人進球時，我們可以在體育場外半公里用地震儀記錄到震波。精確地說，是巴薩每次進球時都會震動。」

地震儀的測量相當精準，跟使用在個人身上的測謊機一樣靈光，迪亞茲即使沒看球賽轉播也能猜中他們的比數，他還能藉由震波的大小，估計出這一球是否影響戰局。

比如說開賽第一顆進球的震動總是特別強大，當領先超過2球，接下來的震波就會縮水了。

科學家幹嘛玩這種無聊的東西呢？迪亞茲解釋：「這是讓大家認識地震儀的作用原理，亦是一種省錢便捷的方式，可以用來記錄地下鐵和馬路上的車輛活動。」

(中時電子報)

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