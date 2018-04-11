全台5大性侵狼 「大台北之狼」以及「大學之狼」仍在逃

2018年04月11日 14:49 中時電子報 張國欽

警政署自祭出全台「緝狼行動」之後，惡名召彰的五大性侵惡狼已逮捕台玻「混血之狼」王俊森與已在服刑的「播種惡狼」顏永泰、盧鵬天，只剩消聲匿跡的「大台北之狼」以及「大學之狼」還沒落網。

警方表示，「大台北之狼」1997年至2006年間，至少犯下14起性侵婦案件，但還不包括被害人未報案或遭隱匿的犯案件。

專案小組指出，「大台北之狼」身形清瘦，理小平頭，大多在深夜尾隨女子進入大樓或公寓性侵，也曾直接侵入民宅，壓制睡夢中的女子施暴。被害女子做過篩選，年齡大多從20歲至36歲身材姣好、貌美的單身女性，性侵過程只要被害人屈服，從不傷人，犯案範圍從新北市中和、永和至桃園市，但2003年之後活動跡象突然消失，專案小組仍在持續追查。

另一匹「大學之狼」年約25至35歲，身高約175公分、微胖、戴眼鏡，有抽菸習慣，操國、台語，2006年3月24日曾持刀強押女學生至女廁口交得逞，並劫財後逃逸。1998年5月至2004年3月間，至少犯下4起性侵案。他會先搭訕被害人，稱家人有殘障，再利用被害人同情心，誘騙至頂樓或樓梯間，持預藏的摺疊式水果刀性侵得逞，事後還會順手帶走擦拭精液的衛生紙和菸蒂，企圖增加警方辦案的難度。

「播種惡狼」的顏永泰、盧鵬天，2006年起就涉嫌冒充刑警或假裝介紹工作，隨機誘騙14名落單女子，並帶往偏僻處輪暴，甚至有人因此懷孕，2人已於2009年8月遭刑事局偵二大隊逮捕。

法務部統計，近年來共有300餘名性侵假釋犯，被列為「核心列管案件」對象，據《鏡週刊》報導，從2005年到2009年間，共有3,104名性侵犯出獄，這些人出獄後的犯罪比率是22%，再犯性侵的比率為3%。法務部分析，大部分的性侵再犯者，都屬中、高度危險性的「暴力型性侵犯」或「戀童癖性侵犯」。

(中時電子報)