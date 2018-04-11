快訊／王彩樺捍衛婚姻發聲明駁婚姻觸礁說

2018年04月11日 14:59 中時 蕭雅玲

王彩樺昨與黃品文結婚11年，昨傳出老公黃品文在所創公司新識能與28歲公司女員工關係匪淺，婚姻因此而傳觸礁，事發後王彩樺僅「無聊」來駁斥婚姻有問題，經過一天沈澱後，她也於今天在臉書Po出與老公黃品文的聯合聲明稿，來捍衛兩人的婚姻。

聲明稿表示，「爆料者不但匿名還稱是獨家ㄝ從頭到尾都沒證據，根本是莫須有的中傷！」她強調，與老公黃品文還是依如往常，「沒有爆料者說的那回事，生活中大小瑣事難免意見不同，哪對夫妻不吵架？」與黃品文結婚10幾年，不但是夫妻更是家人，並呼籲不要再有惡意的中商舉動，來傷害他們夫妻，日後對於不實爆料也將採取法律行動！

王彩樺與黃品文聲明全文

本人王彩樺及黃品文共同聲明如后：

針對今天媒體報導有人爆料品文疑似有婚外情導致我們婚姻觸礁，有許多關心我們的朋友，紛紛向我們詢問。在此，我們特別澄清，絕對沒有報導所稱的事情！爆料的人不但匿名，還聲稱是獨家，但是從頭到尾沒有任何證據，這個爆料根本是莫虛有！是惡意中傷！

我們的關係一如往常，並沒有爆料者說的那回事，況且，每個家庭，每對夫妻，在生活中面對這麼多大小瑣事，難免意見不同，哪對夫妻不會吵架？我們結婚十幾年，是夫妻更是家人，相處之道就是互相信任，共同面對家庭中的所有喜樂與波折，相互打氣，一起成長，請各位朋友不需因為那些不實的報導而為我們擔心！

我們夫妻一起開設公益直播平台，將一部分拍賣所得做為善款，長期捐助不同的慈善單位，這次花蓮地震，我們也默默參與賑災，捐助受災戶，希望大家能看到我們對於公益的這一份心，而不要被這惡意中傷的傳聞抹煞我們長期對公益的努力！

我們在此呼籲，千萬不要再有這種虛構捏造、惡意中傷的舉動，傷害我們夫妻，也傷害被影射之人士，如果再發生這種不實的爆料，我們絕對訴諸法律行動，悍衛我們的權利！

(中時)