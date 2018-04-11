擔任高中課程諮詢教師 每周可減1至2節課

2018年04月11日 14:54 中時 林志成

12年國教課綱明年8月1日起實施，依總綱規定，各校應設置課程諮詢教師，強化對學生課程輔導諮詢。教育部今天公布「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」，教師兼任課程諮詢教師每周可減授1節至2節課、召集人可減授2節至4節。

依12年國教總綱規定，學生適性選修輔導須搭配課程諮詢及生涯輔導，包括參考性向及興趣測驗、大專院校進路建議的選修課程等。學生每學期應與課程諮詢教師討論，諮詢紀錄應列入學習歷程檔案。教師若擔任課程諮詢教師得酌減教學節數。

教育部表示，未來學校每學期於學生選課前，課程諮詢教師應協助學校編輯選課輔導手冊，並向學生、家長及教師說明學校課程計畫之課程及其與學生進路發展之關聯；於學生選課期間，課程諮詢教師應參考學生學習歷程檔案，以團體或個別方式提供學生課程諮詢。

倘學生尚有生涯輔導需求，則先由專任輔導教師或導師依其性向及興趣測驗結果輔導後，再由課程諮詢教師提供其個別方式之課程諮詢。學生於完成課程諮詢後，課程諮詢教師將紀錄登載於學生學習歷程檔案。

教育部說，擔任課程諮詢教師或召集人者，每周可減少基本教學節數，課程諮詢教師減授1節至2節，召集人減授2節至4節。學校當學年度適用總綱之學生人數於100人以下之部分，得用於減授課程諮詢教師及召集人教學節數之總節數為3節；自101人以上，每滿100人，則再增1節。

有關學校減授課程諮詢教師及召集人教學節數所需之鐘點費，教育部刻正研議規畫，學校未來可依教育部所訂定發布之要點之規定申請補助。「高級中等學校課程諮詢教師設置要點」明年8月1日生效，不過在之前教育部國教署可指定學校試辦。

(中時)