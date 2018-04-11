輕熟女卵巢衰退不孕 「積卵」成功生1子

2018年04月11日 14:57 中時 魏怡嘉

一名僅31歲女性病人求診，做過多次人工受孕都未成功，檢驗抗穆勒氏賀爾蒙（AMH）後數值竟不到0.13（ng/ml），卵巢已經衰退，所幸還能看到基礎卵泡（AFC），經給予DHEA(脫氫表雄酮)天然類固醇調整及集卵後，一年多來累積取到了4顆寶貴的卵子，幸運經解凍受精後，有2個優質的胚胎，最後全部植入，成功懷上了一寶寶，目前5個多月了，正幸福等待生產的來臨。

中華民國生育醫學會理事張帆表示，國人晚婚晚育成了趨勢，約每7對夫妻就有1對面臨不孕問題，需要求助於生殖醫學技術。而依國健署統計中，接受試管嬰兒治療的年齡層以35~39歲為主，占了4成。

對於卵巢衰退的病人，張帆指出，卵子數量少是個不可逆的狀態，而現在卵子胚胎冷凍技術進步，在每次常規卵巢刺激治療中，取卵數不到3顆的狀況下，多次取卵，冷凍保存收集，然後一次受精植入胚胎，這種「積卵」的手段，變成破解少卵的方法。

另依治療經驗中，張帆表示，4年來有100多例卵巢功能弱，依靠DHEA調整「養卵」和多次積卵的病人，在40歲以下，一次的植入胚胎的成功率可以達到4成以上，與國健署公布的同年齡試管嬰兒成功率相當，所以卵巢功能弱，如果找對治療的方法，針對不通的問題，分門別類制定解決治療方案，可以提升卵質和卵數，不孕難孕的難題是可以迎刃而解的。

女性在懷孕率從34歲之後，就隨著年齡增加而下降，張帆指出，對於有想要生小孩的夫妻來說，把握35歲前的黃金生育年齡，是順利得子的重要秘訣，若婚後開始嘗試懷孕，超過1年未成功，建議應積極就醫檢查，才能盡早發現問題所在，早日達成生育的目標。

(中時)