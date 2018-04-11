北農去年盈餘5500萬？王鴻薇質疑停發獎金當獲利

2018年04月11日 15:00 中時 張立勳 、 陳怡誠

北農風波未歇，台北市議員王鴻薇11日在市長柯文哲施政報告時質疑，北農不但沒有發端午節、中秋節獎金，還停止讓員工去進修，甚至把停發的獎金當成獲利；北農總經理吳音寧對此說，獎金是依董事會決議發放，至於停止進修，吳一直跳針強調，海洋大學和淡江大學有，不過王鴻薇則批那是前總經理韓國瑜時代執行的。

北農連休事件鬧得這麼大，造成中央到地方困擾，王鴻薇問吳音寧會不會感到羞餽？適任嗎？吳說，適不適任不是她能決定。

王鴻薇對吳說，「妳應該主動請辭」，每一次柯文哲跟妳同框，選票大概就少8000票。

接著王鴻薇說先前吳音寧看不懂財報，她問現在看得懂了嗎？吳說，會召開會議看報告，去年稅後盈餘5500萬、增加7％，從2010年至今都呈現成長趨勢。

王鴻薇說，去年韓國瑜擔任總經理時，北農在端午節和中秋節發了7、8000萬獎金，吳音寧上任後還有發嗎？吳回說，依董事會決議，王鴻薇批，就是沒有發獎金。

王鴻薇指出，按照前一年發的獎金來看，對比去年沒有發獎金才盈餘5500萬，這樣算是有賺錢嗎？盈餘較往年差不多是因為停發獎金。

王鴻薇還說，韓國瑜時代有送員工去進修，吳音寧上任後就沒有了，不過，吳回應說，有送去海大和淡大，但王鴻薇說，那是韓國瑜時代延續下來的。

此外，王鴻薇請問北市副市長、北農董座陳景峻，沒有任何人下台、負責，對得起農民和市民嗎？陳說，他內心愧對雲林鄉親，有向市長請辭，但後來市長慰留。

(中時)