葉俊榮曾赴中南財法大學演講　官網有圖為證

2018年04月11日 16:47 旺報 李侑珊

內政部長葉俊榮在2014年10月17日受邀赴中南財經政法大學演講，與該校陸生現場互動情境，被放在官網上。（截自中南財經政法大學環境法研究網站）

內政部長葉俊榮赴大陸大學短期講學，爭議持續延燒。在傳出葉曾短期到浙江大學講課之後，今(11)日再度爆出葉也曾赴中南財經政法大學講學，並且姓名、學經歷等基本資料，還被掛在法學院下轄的「環境法研究網」網頁上「學者風範」項目中，而該網頁還呈現葉的講學照片，與大陸學生互動熱絡。

據中南財經政法大學環境法研究網顯示，在「關於我們」的「學子風采」項目中，出現一項名為「台灣著名學者葉俊榮教授來我所講學」，發布時間顯示為2014年10月23日晚間11點47分。

該網頁稱，「葉俊榮教授的講座於10月17日上午9點至11點在我校南湖校區逸夫圖書館一樓學術報告廳舉行，題為《環境立法的演化論》，主持人為高利紅教授。」

網頁同時還呈現葉俊榮的基本資料，內文指出：「葉俊榮，台灣大學法律學系畢業，台灣大學法律學系碩士，美國耶魯大學法學碩士，美國耶魯大學法學博士。曾任台灣大學法律學系專任副教授，台灣大學法律學系專任教授，台灣大學法學院副院長及教務處主任，國家永續發展委員會委員，行政院飛航安全委員會委員，美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院客座教授，加拿大多倫多大學法學院傑出客座教授，台灣大學法學院公法研究中心主任，政府改造委員會委員及精簡行政組織分組召集人，行政院政務委員 。」

(旺報)