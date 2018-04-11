香港水泥藏屍案開審 兇手稱殺人可得1.1億

2018年04月11日 15:36 中時電子報 江飛宇

香港在前年3月曾發生一起駭人聽聞的水泥藏屍案， 3名兇犯聯手把1名熟人殘忍殺害，並封在水泥裡試圖毀屍滅跡。該案件在10日於香港高等法院開審，庭前供詞稱，他們3人加入一個名為「there」的組織，殺人可得到3千萬港元獎金(折合新台幣1.1億)，不過這個供詞仍需驗證。

香港媒體報導，被告分別是為曾祥欣、劉錫豪及張善恒，以曾祥欣為首謀，3人都是30歲以下的無業者。他們聯手殺害外號阿J的張姓朋友，並且打算用水泥封屍，然後丟到海裡，然而藏有屍體的水泥塊過重進不了電梯，水泥塊又1不斷外滲血水，他們想要打破水泥取屍卻失敗，之後曾經潛逃台灣，屍體已被警方發現。

雖然台灣與香港沒有司法互助，但是此事曝光後，台灣警方加強監控3人行蹤，並且在3人旅行簽證到期後強制遣返香港，因此他們最終仍被逮補。

3人被補後的供詞始終相當混亂，有一說是首謀積欠死者500萬港元(新台幣1800萬)，曾姓首嫌在供詞又提到女友何菱瑜，曾經說她也參與謀殺計畫，但後續的供詞又說她只是在也在犯案現場居住，卻與此事關係不大。

之後又說3同屬一個名為「There」的殺人組織，他們是收到「殺人指示」，只要殺害死者將得三千萬港元獎金，然而關於There組識的說法卻沒有任何線索可查證。

(中時電子報)