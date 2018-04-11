明新科大攜手仰德高中、新竹物流 開設電子商務領域專班

2018年04月11日 15:27 工商 龍益雲

明新科技大學校長林啟瑞、仰德高中校長劉永平與新竹物流營運長李正義今 (11)日簽署合作備忘錄，就電子商務類科的領域開辦專班。

林啟瑞表示，為解決產業界的學用落差，並兼顧高中、職學子的升學需求，明新科大與鄰近的仰德高中合作，以「契合式」模組概念，就電子商務類科的領域開辦專班，學生仰德畢業可對接就讀明新科大，同時搭配新竹物流提供的工作職務，3方鏈結成產學一條龍，用「高職、科大及產業」3方需求來客製化出人才培育的模式，學生可增加學習興趣、培養技能與專長，業界則創造符合新竹物流需求的人才質量，達到升學、就業無縫接軌雙保障的技職教育目標。

劉永平指出，仰德和明新科大共同推動新竹物流產攜專班，主要以仰德的電子商務科別，將職業性向明確的學生以契合未來就業為基礎的新教育模式，連結明新的管理學院科系如工管、行銷、財金、企管、資管等，成一縱向進修管道，再加上同集團的新竹物流公司，產、學3方共同攜手，共同培育符合新竹物流工作實務需求的人力，幫學生在就學與就業中找到適合的出路。

李正義強調，新竹物流已成立80年，在電商時代有更多的發展空間可創造，也增加了電商人才的需求。

李正義提到，公司平均日物流配送件數約45萬，近來更創下單日70萬件配送數的歷史紀錄，所以在電子商務領域的資訊應用、科技化管理創造更有效率、精確的配送品質，都是公司努力的目標。

他說，對新竹物流而言，產學攜手合作計畫的專班，可穩定產業人力，進而培養高素質的技術實務人力，將仰德高中電子商務科彈性銜接明新科大的學制，教學規畫將理論與實務並重，可彌補電商時代物流產業人才需求的缺口。

(工商)