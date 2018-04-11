柯文哲脫口「世大運被你多方阻撓」 王世堅氣炸：汙衊我！

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去年台北世大運風光落幕，讓台北市長柯文哲民調回穩，市議員王世堅發現，市府正在規劃今年8月舉辦「世大運周年慶」，質疑是「曲終人不散」，根本是想藉世大運拉抬柯的連任聲勢；此話引來柯的不滿，回嗆王「世大運在你多方阻撓之下還能成功，算很了不起。」兩人再度在議場槓上。

柯文哲今赴議會施政報告和答詢，王世堅指出，世大運結束半年後，很多軟硬體、財務等工作需善後，市府該檢討的不檢討，竟想著要辦「世大運周年慶」，延續世大運的榮耀，質疑柯想利用「世大運吃到飽」，重現當時的風光，以鞏固連任之路。

王世堅說，根據會議紀錄，世大運周年慶預計辦在今年8月19日，剛好是大選投票前3個月，不只要舉辦展覽，結合國際研討會，邀請明星選手，還要重現聖火台，他質疑，世大運都結束了，還想再比一次？這根本是在幫柯文哲搭建舞台，為市長選舉助選。

柯文哲在一旁不耐說，世大運是台灣的光榮，總結報告本來就會把成功的列出來，難道要寫哪裡做很爛，讓全世界知道嗎？王世堅追問，世大運周年慶是不是柯下的指示？這樣當市長當得光榮嗎？

不料，柯文哲被激到脫口說，「世大運在你的多方阻撓下還能辦成功，算是滿了不起了」。此話讓王世堅大怒，直呼「你汙衊我」，這是「小人步」，當議員本來就要監督市府，這哪是在唱衰世大運，他要求柯再講一次，把話說清楚。

柯文哲不願重申一次，直說聽不清楚就算了，不要留下紀錄。最後連擔任主席的副議長陳錦祥也看不下去，提醒柯「講話要注意」。隨後，柯文哲向王道歉，強調自己從來沒下這種指示，他競選不需要靠世大運，最後仍不忘酸王，「唱衰跟監督不一樣。」

(中時)

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