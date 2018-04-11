明年起去日本變貴了 400萬哈日族得多付275元

從明年1月起，日本將開始對國際旅客徵收出境稅1千日圓。（達志影像/Shitterstock）

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中時電子報

日本參議院今天通過，於明年1月7日對日本出境人士徵收國際觀光旅客稅，每人1000日圓(折合台幣275元)，我旅行社業者表示，去年台灣赴日旅遊人次，高達400多萬人次，明年元月7日起，赴日都將被徵收此出境費，若由航空公司代收，機票將會另外收275元，旅行社旅行團費不受影響。

中華民國旅行公會全聯會召集人李奇嶽表示，日本政府訂於2020日舉辦奧運，估計會吸引4500萬至5000萬人次的國際觀光客前往日本旅遊，因而決定於明年1月7日對國際觀光客開徵出境稅，每人徵收1000日圓，進行觀光設施維護，這很正常，畢竟服務本來就是要收費的。

他說，近年來台灣每年有400多萬人次赴日旅遊，且年年增加，顯示國人非常愛去日本玩，並不會因日本政府向國際觀光客徵收1000日圓出境費，而減少赴日旅遊的意願。至於是否會影響赴日旅遊的團費，他說，不會。

旅行業品質保障協會東北亞線協理林怡君說，日本政府說明明年元月要如何徵收出境稅，旅行業者也都在觀望和評估中，有可能會隨航空公司機票徵收，若是隨機票徵收，旅行社的旅行團費不受影響。

她說，前段時間日本的消費稅提高，台人赴日市場還是持續暢旺，現在要開徵國際觀光旅客稅，出境人士每人徵收1000日圓，這個價格不會太離譜，台人赴日的市場應該不會受到影響，還是會持續成長。

雄獅旅行社也說，影響不大，何況日弊貶值，國人在日本購物即可賺回來。未來若確定日本出境費是由航空公司代收，對團費影響不大。

對於日本政府對國際觀光客徵收出境費，會不會影響日本人來台意願，林怡君說，日本人多以國旅為主，影響不大。

(中時電子報)

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